Prezydent zawetował ustawę o bezpieczeństwie w sieci. Spór o ochronę dzieci i wolność słowa

Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała wdrożyć krajowe przepisy wykonawcze do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Prezydent ostrzegał przed arbitralną kontrolą wypowiedzi publikowanych w internecie przez urzędników

Rząd ocenił, że weto blokuje narzędzia służące ochronie dzieci przed nielegalnymi treściami

Prof. Markowski ocenił, że na dezinformację trzeba szybko odpowiadać faktami i sprostowaniami

Prezydent zawetował ustawę o bezpieczeństwie w sieci

Karol Nawrocki 13 listopada 2026 r. zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nazywaną przez rząd ustawą o bezpieczeństwie w sieci. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji miał uzupełnić polskie przepisy wykonawcze do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Ustawa miała pozwolić na szybsze ograniczanie dostępu do nielegalnych treści, między innymi materiałów nawołujących do przemocy, związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, patostreamów, oszustw czy ofert sprzedaży nielegalnych towarów. Takie uprawnienia miały otrzymać Urząd Komunikacji Elektronicznej i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Decyzje mogły być wykonywane natychmiast, ale zainteresowanym przysługiwałoby odwołanie do sądu.

Prezydent przekonywał, że przepisy mogłyby prowadzić do arbitralnej kontroli treści publikowanych przez obywateli w sieci i zagrażać wolności słowa. Wskazywał też, że nie działa Trybunał Konstytucyjny. Rząd i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odpowiadali, że chodzi o narzędzia, dzięki którym państwo mogłoby skuteczniej reagować na zagrożenia w internecie.

Gdzie kończy się wolność słowa? Prof. Markowski o granicach w sieci

Prof. Radosław Markowski mówił, że spodziewał się podpisania ustawy. Jego zdaniem miała ona przede wszystkim chronić użytkowników internetu, zwłaszcza dzieci, dlatego prezydenckie weto go zaskoczyło.

Zdaniem politologa nie można sprowadzać tej sprawy do wyboru między pełną swobodą w internecie a ograniczeniami. Język nienawiści, stygmatyzowanie ludzi i fałszywe informacje mogą bowiem wyrządzać realną szkodę. Markowski przyznał, że opowiada się obecnie za zdecydowanym ograniczaniem takich treści, używając wobec tego słowa „cenzura”.

Dodał, że akcentowanie niczym nieograniczonej wolności w sieci zbliża prezydenta do stanowiska Konfederacji. Według niego brak skutecznej reakcji na hejt i fałszywe informacje sprzyja radykalnej prawicy, która wykorzystuje je do atakowania przeciwników.

Co dalej po prezydenckim wecie?

Po wecie rząd zapowiedział nowy projekt. Odrzucenie nowelizacji opóźnia pełne wdrożenie w Polsce przepisów wykonawczych do DSA, choć część rozwiązań już obowiązuje. Od 6 listopada 2026 r. Prezes UKE pełni funkcję Koordynatora ds. Usług Cyfrowych.

Markowski zwracał uwagę, że to, co widać w internecie, nie musi odzwierciedlać opinii całego społeczeństwa. Podkreślał jednak, że na fałszywe informacje trzeba szybko odpowiadać faktami i sprostowaniami. Za ważne uznał również weryfikowanie informacji, wyjaśnianie mechanizmów dezinformacji oraz zaangażowanie organizacji społecznych i biznesu.

Spór o ustawę dotyczy granic działań państwa w internecie. Chodzi z jednej strony o ochronę użytkowników przed nielegalnymi i szkodliwymi treściami, a z drugiej o prawo do odwołania od decyzji urzędników oraz ochronę wolności słowa.

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