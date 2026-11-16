Wojna o Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu wchodzi w kolejną, być może decydującą fazę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. Stawka jest zawrotna – państwo domaga się zwrotu ponad 210 mln zł wraz z odsetkami! Według resortu umowy zawarte za czasów PiS są nieważne, bo w rzeczywistości służyły sfinansowaniu prywatnego przedsięwzięcia Fundacji Lux Veritatis.

Hotel zamiast muzeum?

Największe kontrowersje budzi to, co pracownicy ministerstwa zastali podczas wizytacji w kwietniu 2024 roku. Jak wynika z notatki, do której dotarł portal Gazeta.pl, wystawa stała – mająca być sercem placówki – wciąż nie została otwarta dla zwiedzających. Za to inne części budynku prezentowały się imponująco.

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Na wyższych kondygnacjach odkryto "część zamieszkania zbiorowego". To aż 15 dwupokojowych, w pełni wyposażonych pomieszczeń o charakterze hotelowym, z których każde ma około 50 metrów kwadratowych. Na szóstym piętrze powstał z kolei kompleks restauracyjno-kawiarniany. Wyliczono, że ekspozycja stała zajmuje zaledwie 31 proc. powierzchni całego obiektu. Reszta to m.in. apartamenty oraz sala audytoryjna na 800 miejsc.

- Państwo polskie odzyskuje kontrolę nad publicznymi pieniędzmi. Po miesiącach bezskutecznych prób porozumienia z Fundacją Lux Veritatis składamy pozew o unieważnienie umów - pisała na portalu X ministerka kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Podkreślała, że "era nietykalności i prywatnych projektów finansowanych z publicznych środków dobiegła końca". Resort argumentuje, że muzeum nie prowadzi działalności, do której zostało powołane, a budynek służy m.in. do pokazów filmowych i koncertów niezwiązanych z jego statutem.

NIK bije na alarm, prokuratura bada sprawę

Suchej nitki na inwestycji nie zostawiła także Najwyższa Izba Kontroli. Izba zarzuciła byłemu ministrowi Piotrowi Glińskiemu przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Według NIK fundacja nie miała żadnego doświadczenia muzealnego ani nawet eksponatów, gdy podpisywała umowę na miliony. Kontrolerzy uznali za nielegalne wydanie 57 mln zł na wystawę, której nie przewidywała pierwotna umowa.

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Sprawą zajmuje się już Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Śledczy badają okoliczności zawarcia umów, a w charakterze świadków przesłuchano już zarówno o. Tadeusza Rydzyka, jak i Piotra Glińskiego. Ten ostatni broni inwestycji, twierdząc, że "ani złotówka nie trafiła do prywatnych rąk", a muzeum jest własnością państwa.

Fundacja odpiera zarzuty

Fundacja Lux Veritatis nie zamierza oddawać pieniędzy bez walki. Przedstawiciele o. Rydzyka twierdzą, że sprawa ma charakter czysto polityczny, a ministerstwo manipuluje faktami. Tłumaczą, że wystawa stała nie jest gotowa, bo... obecny rząd zablokował na ten cel 6,5 mln zł.

Z kolei obecność pomieszczeń o charakterze hotelowym i restauracji fundacja nazywa "koniecznością dla wypełnienia funkcji statutowych". Dyrektor finansowa fundacji, Lidia Kochanowicz-Mańk, podkreśla, że audyt skarbowy generalnie pozytywnie ocenił wydatkowanie dotacji.

Mimo sądowej batalii pieniądze z budżetu państwa wciąż płyną do Torunia. Na mocy aneksu podpisanego tuż po wyborach w 2023 roku muzeum otrzymuje 15 mln zł rocznej dotacji na bieżące funkcjonowanie. Umowa ta obowiązuje do końca 2028 roku.

- Wyrok w tej sprawie zapadnie zapewne nieprędko. W grudniu ubiegłego roku Fundacja Lux Veritatis wnioskowała o wyłącznie jednej z sędzi ze składu orzekającego. W kwietniu sąd ten wniosek oddalił, a w listopadzie zostało oddalone zażalenie w tej sprawie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony - przypomina gazeta.pl.

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Ojciec Tadeusz Rydzyk postawił muzeum Jan Pawła II za 200 mln złotych i otworzył z wielką pompą, po czym zamknął