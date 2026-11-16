Wszystko wydarzyło się na ulicy Opolskiej w Krakowie. To właśnie tam policja miała zatrzymać kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość o 20 km/h. To stało się bezpośrednim powodem interwencji. Mundurowi postanowili jednak nie ograniczać się tylko do sprawdzenia prędkości pojazdu.

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili również trzeźwość mężczyzny. Jak donosi dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, za kierownicą miał siedzieć syn byłej premier, a obecnie europosłanki Beaty Szydło. Szybko okazało się, że nadmierna prędkość to niejedyny problem kierowcy.

Alkomat poszedł w ruch

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna wcześniej spożywał alkohol. Pierwszy pomiar wskazał 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przy drugim badaniu wynik wyniósł 0,08 mg/l. To oznacza, że pierwsze badanie wskazało 0.21 promila (gdzie maksymalna dopuszczalna norma to 0,2 promila), a zatem kierujący popełnił wykroczenie.

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Zgodnie z procedurą policjanci na miejscu zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Kierowca musi teraz przygotować się na dalsze konsekwencje swojego zachowania.

B.SZYDŁO: NAWROCKI JEST CORAZ BARDZIEJ ZDETERMINOWANY