Kto nauczył sprawcę zamachu w Krakowie strzelać z samochodu? Szef związku strzeleckiego ujawnia niepokojące szczegóły

Kto nauczył zamachowca z Krakowa strzelać z samochodu? „To nie jest takie proste”

Tragiczne wydarzenia w Krakowie wciąż rodzą wiele pytań dotyczących przygotowania sprawcy, jego umiejętności strzeleckich oraz dostępu do broni palnej. W poniedziałek, 16 listopada, gościem Karoliny Pajączkowskiej w programie „Ósma runda” był Tomasz Kwiecień, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Jednym z najważniejszych wątków rozmowy było ustalenie, gdzie sprawca mógł zdobyć umiejętności, które wykorzystał podczas ataku.

Kwiecień zwrócił uwagę na sposób działania napastnika. Według jego relacji mężczyzna prowadził samochód jedną ręką, a drugą strzelał przez okno z karabinka. – Kto, gdzie i kiedy nauczył tego młodego człowieka strzelania z samochodu, prowadząc jedną ręką samochód, a drugą ręką przez okno ostrzeliwując z karabinka tych ludzi tam będących obok. To nie jest takie proste – mówił prezes związku. Zdaniem Kwietnia sposób przeprowadzenia ataku może wskazywać na wcześniejsze przygotowanie sprawcy. Nie wiadomo jednak, gdzie i od kogo mężczyzna miałby otrzymać takie przeszkolenie.

Tylko dwa razy na klubowej strzelnicy? Zaskakujące informacje

Jeszcze więcej pytań pojawiło się w kontekście aktywności sprawcy w klubie strzeleckim w Starachowicach. Jak wynika z informacji przytoczonych podczas rozmowy, klub miał przekazać, że młody mężczyzna w bieżącym roku pojawił się na jego strzelnicy zaledwie dwa razy. Tymczasem, według relacji jednego z sąsiadów, ojciec i syn mieli regularnie wyjeżdżać z domu w mundurach, zabierając ze sobą duże torby.

– Jeden z tych sąsiadów powiedział, że w każdą niedzielę ojciec z synem w mundurach rano wychodzili z dużymi torbami, wsiadali w samochód i gdzieś jechali. I on sądził, że jeżdżą na ryby albo na grzyby, a dzisiaj to on jest przekonany, że jeździli gdzieś postrzelać, gdzieś się czegoś uczyć – relacjonował Kwiecień.

Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyznał, że zestawienie tych informacji budzi jego wątpliwości. – To nie jest dla mnie zupełnie normalne, że nie zjawiali się na strzelnicy, bo jak z tego co klub oświadczył, to w klubie byli dwa razy w tym roku, a jeździli w każdą niedzielę. Gdzie i po co? To jest kolejne pytanie – podkreślił.

Klub nie prowadził takich szkoleń? „Na pewno nie w klubie”

Karolina Pajączkowska zapytała swojego gościa, czy sposób działania zamachowca może świadczyć o doświadczeniu w strzelectwie dynamicznym. – No musiał mieć, bo to robił. A na pewno nie w klubie, bo tam nie ma takich możliwości. W Starachowicach nie ma możliwości – odpowiedział Kwiecień.

Prowadząca zwróciła jednak uwagę, że na stronie facebookowej klubu znajdowały się zdjęcia sprzed lat, przedstawiające zawody strzelectwa dynamicznego. Prezes związku wyjaśnił, że należy odróżnić strzelectwo dynamiczne i taktyczne od strzelania z poruszającego się samochodu. – Strzelania z samochodu na pewno nie – zaznaczył.

Dodał, że po modernizacji strzelnicy Świtu w Starachowicach, przeprowadzonej kilka lat temu, obiekt został wyposażony w elektroniczne tarcze, co w jego ocenie wykluczało prowadzenie tam podobnych ćwiczeń. Kwiecień podkreślił, że zna prezesa oraz trenerów tego klubu. Zastrzegł jednocześnie, że swoją ocenę opiera na posiadanej wiedzy. Pozostaje więc zasadnicze pytanie: jeżeli sprawca nie zdobył takich umiejętności na klubowej strzelnicy, to gdzie mógł się ich nauczyć?

Miał pozwolenie na dwie sztuki broni. Skąd wzięły się kolejne?

Drugim niezwykle istotnym wątkiem rozmowy był dostęp sprawcy do broni palnej. Jak przypomniano w programie, mężczyzna posiadał pozwolenie na dwa egzemplarze broni. Jego ojciec miał natomiast dysponować dziewięcioma sztukami. – Według tego, co media podają, ojciec miał dziewięć i syn miał dwie jednostki. Czyli 11 sztuk – powiedział Kwiecień.

Prowadząca zwróciła uwagę, że podczas ataku sprawca miał przy sobie również broń, która nie należała do niego. Prezes PZSS sprostował jednak sugestię, że zabrał wszystkie dziewięć egzemplarzy należących do ojca. – Nie, ale on nie miał całych dziewięciu. On miał jeszcze dwie w bagażniku – wyjaśnił.

W ten sposób rozmowa zeszła na kwestię przechowywania broni i możliwości uzyskania dostępu do egzemplarzy należących do innej osoby.

Wspólna szafa pancerna ojca i syna. Czy przepisy na to pozwalają?

Karolina Pajączkowska zapytała wprost, w jaki sposób sprawca mógł dostać się do broni należącej do ojca, skoro broń palna powinna być odpowiednio zabezpieczona. Odpowiedź prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wskazała na istotny aspekt obowiązujących regulacji. – Pani redaktor, obydwaj ojciec i syn mieli pozwolenie na broń do celu sportowego. Zgodnie z przepisami mogli tą broń sobie nawzajem użyczać i mogli ją przechowywać w jednej szafie i każdy miał mógł mieć swój klucz. Więc tu nie widzę żadnego złamania przepisu – wyjaśnił Kwiecień.

Prowadząca dopytała, czy oznacza to, że dwie osoby posiadające pozwolenia mogą współdzielić szafę pancerną. – Można, jeżeli się ma do tego samego celu broń i wspólnie się zamieszka – odpowiedział prezes PZSS, odnosząc się do wspólnego zamieszkiwania.

Z wypowiedzi Kwietnia wynika, że sam fakt korzystania przez ojca i syna z jednej szafy do przechowywania broni nie musiał oznaczać naruszenia przepisów. Nie przesądza to jednak, czy w konkretnym przypadku broń była prawidłowo zabezpieczona ani czy wszystkie okoliczności jej zabrania były zgodne z prawem.

Czy tragedia w Krakowie doprowadzi do zaostrzenia przepisów?

W programie poruszono również temat ewentualnego ograniczenia dostępu do broni palnej po krakowskim zamachu. Kwiecień sprzeciwił się pomysłowi wprowadzania daleko idących ograniczeń wyłącznie w reakcji na jedno tragiczne wydarzenie. – Jeżeli chodzi o ograniczenie dostępu do broni, to negatywnie. Jak najbardziej negatywnie. Nie ma takiej potrzeby. Nie sądzę, ażeby natychmiast ograniczać dostęp do broni z powodu tego jednego wydarzenia – stwierdził.

Jednocześnie zwrócił uwagę na przepisy dotyczące minimalnego okresu przynależności do klubu strzeleckiego przed dopuszczeniem do egzaminu. Jak przypomniał, w 2023 roku skrócono ten okres do jednego miesiąca, mimo sprzeciwu związku. – My mamy obowiązek po jednym miesiącu przynależności do klubu dopuścić człowieka do egzaminu. W tym czasie on był raz, dwa razy na strzelnicy, może i się nauczył gdzieś u kogoś, ale raczej nie w klubie, bo nie zdążyłby w ciągu tego miesiąca – wyjaśnił. Prezes PZSS przyznał, że związek postulował pozostawienie wcześniejszego, trzymiesięcznego okresu.

Zobaczcie całą rozmowę: