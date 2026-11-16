Wojciech Sumliński ostro o premierze. „To jest niemiecki sługus”, „Tusk jest czytelny jak książka”

Sumliński uderza w Tuska. „Śmieszny, ale jednakże bardzo niebezpieczny”

W poniedziałkowym (16 listopada) wydaniu „Porannego ringu” gościem programu był Wojciech Sumliński. Rozmowa dotyczyła między innymi sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, działań rządu oraz przyszłości polskich instytucji państwowych. Publicysta przekonywał, że obecne działania premiera nie są dla niego żadnym zaskoczeniem. – Donald Tusk jest czytelny jak książka – powiedział Sumliński.

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Jak wyjaśnił, swoją opinię o premierze wyrobił sobie między innymi podczas pracy nad książką „Niebezpieczne związki Donalda Tuska”. W jej trakcie rozmawiał z ponad dwudziestoma osobami, które współpracowały z obecnym szefem rządu na różnych etapach jego życia i kariery. Zdaniem Sumlińskiego premier stosuje przemyślaną strategię polityczną, w której przeplata gesty pojednawcze z demonstracją siły. Publicysta uważa, że takie postępowanie ma służyć realizacji kolejnych celów politycznych. – Dla mnie to jest śmieszny człowiek – mówił Sumliński, określając jednocześnie Tuska jako bardzo niebezpiecznego.

„Przestraszył się niewiele znaczącego skromnego dziennikarza”

Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów rozmowy było wspomnienie przez Sumlińskiego jego spotkania z Donaldem Tuskiem w Sejmie. Publicysta opowiedział o konferencji prasowej, podczas której miał zadać premierowi pytania dotyczące domniemanych związków z niemieckim wywiadem. Według relacji Sumlińskiego konferencja została wówczas przerwana, a Tusk opuścił spotkanie. Publicysta zinterpretował to zachowanie jako próbę uniknięcia odpowiedzi na niewygodne pytania. – On, wielki prezydent Unii Europejskiej, premier, przestraszył się niewiele znaczącego skromnego dziennikarza, który idzie własną ścieżką – stwierdził.

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Sumliński przekonywał, że powodem takiego zachowania miała być obawa przed ujawnieniem informacji dotyczących przeszłości premiera.

„To jest niemiecki sługus”. Poważne oskarżenia pod adresem premiera

W dalszej części rozmowy Sumliński poszedł jeszcze dalej. Przekonywał, że Donald Tusk realizuje interesy Niemiec, a jego polityczne decyzje mają być podporządkowane oczekiwaniom Berlina. – On będzie służył interesom niemieckim do końca swoich dni, bo ma na swojej szyi obrożę, a tą obrożę zaopatruje smycz, którą trzyma niemiecka ręka – mówił publicysta.

Według Sumlińskiego to właśnie domniemane wsparcie Niemiec ma dawać premierowi poczucie politycznej siły. – A zatem nie ma wątpliwości, ja nie miałem wątpliwości, że on przejmie trybunał, bo on się czuje siłą silnym siłą Niemców. Następny będzie Narodowy Bank Polski – przekonywał.

Publicysta przedstawił również własną interpretację możliwych działań rządu wobec NBP. Zasugerował, że w przyszłości może dojść do prób odsunięcia kierownictwa banku centralnego, a działania te powiązał z interesami Niemiec dotyczącymi wprowadzenia euro w Polsce oraz polskich rezerw złota.

„To jest wszystko w kierunku dyktatury”. Sumliński ostrzega przed kolejnymi działaniami Tuska

Najpoważniejsze oskarżenia padły jednak w kontekście sporu o Trybunał Konstytucyjny. Sumliński przekonywał, że działania obecnej władzy są częścią szerszego planu osłabiania instytucji państwowych. – To jest wszystko w kierunku dyktatury, idzie w kierunku dyktatury, a więc nie trzeba było tutaj jakiejś szklanej kuli, by przewidzieć, że Donald Tusk siłą bezprawnie na zasadzie zamachu stanu, przestępstwa, bandytyzmu przejmie Trybunał Konstytucyjny. Dokładnie to zrobił. On się nie cofnie, on się nie ma gdzie cofnąć – stwierdził.

Zdaniem publicysty spór o Trybunał Konstytucyjny nie jest końcem politycznej konfrontacji. Sumliński uważa, że kolejnymi obszarami konfliktu mogą stać się Narodowy Bank Polski oraz Sąd Najwyższy. W jego ocenie działania te miałyby prowadzić do osłabienia pozycji prezydenta Karola Nawrockiego.

„Obserwujemy jak rodzi się dyktatura”. Mocne ostrzeżenie Sumlińskiego

Pod koniec swojej wypowiedzi publicysta zwrócił się również do obywateli. Przekonywał, że społeczeństwo powinno uważnie obserwować działania rządu, ponieważ – w jego opinii – mogą one prowadzić do trwałych zmian w funkcjonowaniu państwa. – Jestem głęboko przekonany, że dopóki ludzie się nie wyjdą ze strefy komfortu, nie zrozumieją, że odbierają nam właśnie państwo polskie, że właśnie obserwujemy jak rodzi się dyktatura, to on się już nie zatrzyma, bo on się nie ma gdzie zatrzymać – mówił Sumliński.

Zobaczcie całą rozmowę: