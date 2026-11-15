Reset Trybunału Konstytucyjnego. Wyniki najnowszego sondażu nie pozostawiają złudzeń!

Reset Trybunału Konstytucyjnego. Polacy podzieleni w najnowszym sondażu

Jak przypomina Wirtualna Polska, propozycja PSL zakłada odwołanie wszystkich obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a następnie powołanie 15 nowych. Ich wybór odbywałby się większością głosów wymagającą porozumienia między koalicją rządzącą a opozycją.

Uczestników sondażu zapytano, czy są zwolennikami takiego sposobu przeprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Wyniki pokazują, że nieznaczną przewagę mają przeciwnicy proponowanej reformy. Łącznie 47,7 proc. ankietowanych oceniło ją negatywnie. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 30,9 proc. respondentów, natomiast „raczej nie” wybrało 16,8 proc.

Z kolei 44,2 proc. uczestników sondażu poparło koncepcję resetu TK. Zdecydowane poparcie zadeklarowało 25 proc. badanych, a kolejne 19,2 proc. odpowiedziało „raczej tak”.

Pozostałe 8,1 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska wobec przedstawionej propozycji.

Wyborcy koalicji rządzącej przeciwni propozycji PSL

Wirtualna Polska zwraca uwagę na wyniki badania z uwzględnieniem preferencji politycznych ankietowanych. Okazuje się, że pomysł PSL spotyka się z wyraźnym sprzeciwem wśród wyborców ugrupowań tworzących koalicję rządzącą, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Przeciwko resetowi opowiedziało się 65 proc. osób z tej grupy, w tym 42 proc. wyraziło zdecydowany sprzeciw.

Jednocześnie 33 proc. sympatyków partii tworzących obecny rząd zadeklarowało poparcie dla proponowanych zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Inaczej przedstawiają się wyniki wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych, do których w badaniu zaliczono Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, KKP, Rozwój Plus oraz Razem. W tej grupie 51 proc. respondentów poparło inicjatywę PSL. Zdecydowanie za opowiedziało się 27 proc. ankietowanych, a 24 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Przeciwko proponowanemu rozwiązaniu było natomiast 44 proc. wyborców opozycji. Pozostałe 5 proc. uczestników badania z tej grupy nie wyraziło jednoznacznej opinii.

Największe poparcie wśród niezdecydowanych wyborców

Z sondażu wynika również, że stosunkowo duże poparcie dla wymiany sędziów Trybunału Konstytucyjnego występuje wśród osób niezdecydowanych politycznie oraz deklarujących, że nie zamierzają uczestniczyć w wyborach.

W tej grupie 49 proc. ankietowanych opowiedziało się za resetem TK, podczas gdy 24 proc. wyraziło sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Kolejne 26 proc. respondentów nie potrafiło wskazać odpowiedzi i wybrało wariant „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Kiedy przeprowadzono sondaż?

Badanie United Surveys by IBRiS zrealizowano na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 6–9 listopada 2026 roku. Wzięło w nim udział 1000 osób. Ankietę przeprowadzono metodą mieszaną, obejmującą wywiady internetowe oraz telefoniczne (CAWI/CATI). Deklarowany błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy poziomie ufności 95 proc.

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