Marianna Schreiber pokazała partnera w TV Republika. Po raz pierwszy zabrał głos przed kamerami

Marianna Schreiber pokazała partnera w TV Republika. Szymon pojawił się przed kamerami

Marianna Schreiber przedstawiła swojego partnera na antenie TV Republika. Była żona polityka PiS potwierdziła, że wróciła do młodszego od niej o dekadę Szymona. W sobotę, 14 listopada, influencerka pojawiła się w programie TV Republika z tekturową tabliczką z napisem „jestem śmieciem Tuska”. W trakcie rozmowy okazało się, że do studia przyjechał z nią również jej partner. Na prośbę dziennikarza mężczyzna pojawił się przed kamerami, aby się przywitać i pokazać u boku ukochanej.

- Czy Marianna to właśnie ta kobieta? – spytał dziennikarz. - Mam nadzieję, że tak, Tak to czuje – odparł partner Marianny Schreiber.

Marianna Schreiber wyjaśniła, że unika publicznego pokazywania się z partnerem, ponieważ chce go chronić. Podczas krótkiej rozmowy mężczyzna przyznał, że ma konserwatywne poglądy i prowadzi profile w mediach społecznościowych, na których można dowiedzieć się o nim więcej. Zapytany, czy przyjąłby zaproszenie do programu i wystąpił razem z Marianną, wyraził zainteresowanie taką możliwością.

- Czemu nie, możemy porozmawiać o prawicy, o polityce, o przyszłości Polski, o wszystkim

#JastrząbShow | Marianna Schreiber: „To raczej po prostu, żeby go chronić”. Za chwilę poznamy Szymona. #włączprawdę #TVRepublika https://t.co/dvgsWpk2mR— Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 14, 2026

Marianna Schreiber i Szymon wrócili do siebie. Wcześniej doszło do rozstania

Związek Marianny Schreiber z młodszym od niej o 10 lat Szymonem przechodził już wcześniej kryzys. Pod koniec września influencerka informowała o zmianach w swoim życiu prywatnym, sugerując rozstanie z partnerem. Wspominała wówczas również, że preferuje starszych mężczyzn. Ostatecznie para zdecydowała się jednak na powrót do siebie. Schreiber potwierdziła to wcześniej w mediach społecznościowych, odpowiadając na pytanie jednego z internautów.

Życie prywatne Marianny Schreiber od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie internautów. Influencerka była wcześniej żoną polityka Łukasza Schreibera. Para rozwiodła się w 2025 roku, choć oficjalnie rozstała się wcześniej. Po zakończeniu małżeństwa Schreiber związała się z Przemysławem Czarneckim, a następnie z Piotrem Korczarowskim. Jej kolejne relacje, rozstania i powroty do partnerów były szeroko komentowane, również ze względu na publiczne wypowiedzi Schreiber dotyczące byłych partnerów.

Marianna Schreiber chciała zostać prezydentem Krakowa. Ostatecznie zrezygnowała

Marianna Schreiber próbowała również swoich sił w polityce. Zapowiadała start w wyborach na prezydenta Krakowa, jednak ostatecznie zrezygnowała z kandydowania. Decyzję ogłosiła 3 września w mediach społecznościowych, w dniu upływu terminu składania podpisów poparcia. Tłumaczyła ją m.in. problemami organizacyjnymi i finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony dużej partii politycznej. Krytykowała także pozostałych kandydatów za składanie nierealnych obietnic. Jak poinformowała Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie, Schreiber nie została zarejestrowana jako kandydatka i nie dostarczyła wymaganych list z podpisami poparcia.