Seniorze! Sprawdź czy możesz uniknąć opłat za śmieci

- Nie wszyscy wiedzą, że rachunki za odbiór odpadów można obniżyć. Dotyczy to samotnych seniorów, którzy trafiają na długo do szpitala lub domu opieki.
- Opłata za śmieć może być zawieszono na cały czas naszej nieobecności w domu.
- Część gmin umożliwiło niższe opłaty dla seniorów z niskimi dochodami.
Obniżka opłat za śmieci. Dla kogo?
Całkowite zwolnienie z rachunków jest możliwe głównie wtedy, gdy mieszkanie lub dom przez dłuższy czas stoją puste i nikt nie generuje w nich odpadów. Dotyczy to przede wszystkim samotnych seniorów przebywających przez kilka tygodni bądź miesięcy w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej czy u rodziny. W takim wypadku opłata zostaje zawieszona na czas nieobecności, co oznacza stuprocentową ulgę w tym okresie.
W 2027 r. emerytów czeka kilka ważnych wydarzeń. Oto daty, które warto zapamiętać!
Urzędnik sprawdzi, czy nie korzystamy z mieszkania
Żeby jednak przestać płacić, trzeba dopilnować formalności, bo zwolnienie nie przyjdzie samo. Kluczowe jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy lub miasta poprzez złożenie nowej deklaracji śmieciowej wraz z oświadczeniem. Trzeba w nim podać dane właściciela, adres oraz dokładny okres nieobecności. Urzędnicy mogą zweryfikować takie zgłoszenie, sprawdzając chociażby zużycie wody i prądu albo prosząc o zaświadczenie ze szpitala czy domu opieki. Osoby mieszkające w blokach formalności te załatwiają nie bezpośrednio w urzędzie, a poprzez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Co niezwykle ważne, nie wolno po prostu samowolnie przestać opłacać rachunków przed wydaniem decyzji przez urząd, gdyż grozi to odsetkami i egzekucją komorniczą.
Kto jeszcze może obniżyć rachunek?
Nie oznacza to jednak, że seniorzy mieszkający na co dzień w swoich domach są całkowicie bez szans na obniżenie rachunków. Gminy mają prawo wprowadzać własne ulgi i zniżki. Wysokość tych dopłat oraz kryteria ustalają lokalne samorządy, a najczęściej z preferencyjnych stawek mogą korzystać osoby samotne o najniższych dochodach, osoby z niepełnosprawnościami czy też właściciele domów jednorodzinnych, którzy decydują się na kompostowanie bioodpadów. Aby dowiedzieć się, na jaką kwotę wsparcia można liczyć w swojej miejscowości, najlepiej sprawdzić aktualne uchwały w lokalnym urzędzie gminy. ABR