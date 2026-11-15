Seniorze! Sprawdź czy możesz uniknąć opłat za śmieci

Nie wszyscy wiedzą, że rachunki za odbiór odpadów można obniżyć. Dotyczy to samotnych seniorów, którzy trafiają na długo do szpitala lub domu opieki.

Opłata za śmieć może być zawieszono na cały czas naszej nieobecności w domu.

Część gmin umożliwiło niższe opłaty dla seniorów z niskimi dochodami.

Obniżka opłat za śmieci. Dla kogo?

Całkowite zwolnienie z rachunków jest możliwe głównie wtedy, gdy mieszkanie lub dom przez dłuższy czas stoją puste i nikt nie generuje w nich odpadów. Dotyczy to przede wszystkim samotnych seniorów przebywających przez kilka tygodni bądź miesięcy w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej czy u rodziny. W takim wypadku opłata zostaje zawieszona na czas nieobecności, co oznacza stuprocentową ulgę w tym okresie.

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Urzędnik sprawdzi, czy nie korzystamy z mieszkania

Żeby jednak przestać płacić, trzeba dopilnować formalności, bo zwolnienie nie przyjdzie samo. Kluczowe jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy lub miasta poprzez złożenie nowej deklaracji śmieciowej wraz z oświadczeniem. Trzeba w nim podać dane właściciela, adres oraz dokładny okres nieobecności. Urzędnicy mogą zweryfikować takie zgłoszenie, sprawdzając chociażby zużycie wody i prądu albo prosząc o zaświadczenie ze szpitala czy domu opieki. Osoby mieszkające w blokach formalności te załatwiają nie bezpośrednio w urzędzie, a poprzez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Co niezwykle ważne, nie wolno po prostu samowolnie przestać opłacać rachunków przed wydaniem decyzji przez urząd, gdyż grozi to odsetkami i egzekucją komorniczą.

Kto jeszcze może obniżyć rachunek?

Nie oznacza to jednak, że seniorzy mieszkający na co dzień w swoich domach są całkowicie bez szans na obniżenie rachunków. Gminy mają prawo wprowadzać własne ulgi i zniżki. Wysokość tych dopłat oraz kryteria ustalają lokalne samorządy, a najczęściej z preferencyjnych stawek mogą korzystać osoby samotne o najniższych dochodach, osoby z niepełnosprawnościami czy też właściciele domów jednorodzinnych, którzy decydują się na kompostowanie bioodpadów. Aby dowiedzieć się, na jaką kwotę wsparcia można liczyć w swojej miejscowości, najlepiej sprawdzić aktualne uchwały w lokalnym urzędzie gminy. ABR

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