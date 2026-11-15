Seniorze! Sprawdź czy możesz uniknąć opłat za śmieci

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-15 5:30

W mediach często pojawia się informacja, że emeryci mogą zostać zwolnieni z opłat za gospodarowanie odpadami. Sprawdziliśmy, że jest taka możliwość, ale zarezerwowana tylko dla nielicznej grupy seniorów. Próżno bowiem szukać ogólnopolskich przepisów, które automatycznie zwalniałyby z opłat każdego po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Seniorka czyta pismo przy kuchennym stole z kalkulatorem. O ulgach na śmieci dla emerytów przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Anatoliy Cherkas/ Shutterstock Starsza kobieta w okularach, w błękitnej koszuli, z zadowoleniem przeglądająca dokumenty finansowe przy kuchennym stole. Przed nią kalkulator, notes i laptop. Ilustracja odnosi się do dodatków do emerytur, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Nie wszyscy wiedzą, że rachunki za odbiór odpadów można obniżyć. Dotyczy to samotnych seniorów, którzy trafiają na długo do szpitala lub domu opieki.
  • Opłata za śmieć może być zawieszono na cały czas naszej nieobecności w domu.
  • Część gmin umożliwiło niższe opłaty dla seniorów z niskimi dochodami.

Obniżka opłat za śmieci. Dla kogo?

Całkowite zwolnienie z rachunków jest możliwe głównie wtedy, gdy mieszkanie lub dom przez dłuższy czas stoją puste i nikt nie generuje w nich odpadów. Dotyczy to przede wszystkim samotnych seniorów przebywających przez kilka tygodni bądź miesięcy w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej czy u rodziny. W takim wypadku opłata zostaje zawieszona na czas nieobecności, co oznacza stuprocentową ulgę w tym okresie.

W 2027 r. emerytów czeka kilka ważnych wydarzeń. Oto daty, które warto zapamiętać!

Urzędnik sprawdzi, czy nie korzystamy z mieszkania

Żeby jednak przestać płacić, trzeba dopilnować formalności, bo zwolnienie nie przyjdzie samo. Kluczowe jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy lub miasta poprzez złożenie nowej deklaracji śmieciowej wraz z oświadczeniem. Trzeba w nim podać dane właściciela, adres oraz dokładny okres nieobecności. Urzędnicy mogą zweryfikować takie zgłoszenie, sprawdzając chociażby zużycie wody i prądu albo prosząc o zaświadczenie ze szpitala czy domu opieki. Osoby mieszkające w blokach formalności te załatwiają nie bezpośrednio w urzędzie, a poprzez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Co niezwykle ważne, nie wolno po prostu samowolnie przestać opłacać rachunków przed wydaniem decyzji przez urząd, gdyż grozi to odsetkami i egzekucją komorniczą.

Kto jeszcze może obniżyć rachunek?

Nie oznacza to jednak, że seniorzy mieszkający na co dzień w swoich domach są całkowicie bez szans na obniżenie rachunków. Gminy mają prawo wprowadzać własne ulgi i zniżki. Wysokość tych dopłat oraz kryteria ustalają lokalne samorządy, a najczęściej z preferencyjnych stawek mogą korzystać osoby samotne o najniższych dochodach, osoby z niepełnosprawnościami czy też właściciele domów jednorodzinnych, którzy decydują się na kompostowanie bioodpadów. Aby dowiedzieć się, na jaką kwotę wsparcia można liczyć w swojej miejscowości, najlepiej sprawdzić aktualne uchwały w lokalnym urzędzie gminy. ABR

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OPŁATA ZA ŚMIECI

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