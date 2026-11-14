Tusk zaprosił Nawrockiego do Sopotu. Pałac Prezydencki mówi o warunkach rozmów

Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego wraz z rodziną na spotkanie przed Wigilią w Sopocie

Rafał Leśkiewicz nazwał publiczne zaproszenie premiera cyniczną grą polityczną

Pałac Prezydencki uzależnia rozmowy od decyzji rządu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Antoni Dudek uważa, że do spotkania nie dojdzie, a spór będzie narastał przed wyborami parlamentarnymi

Zaproszenie padło podczas obchodów 11 listopada

Premier Donald Tusk publicznie zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie przed Wigilią. Zaprosił go wraz z małżonką i dziećmi do swojego domu w Sopocie, by podzielić się opłatkiem i porozmawiać.

Słowa Tuska padły podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2026 roku, gdy narastał spór między rządem a Pałacem Prezydenckim.

Pałac Prezydencki krytykuje zaproszenie i mówi o warunkach rozmów

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że propozycja premiera była cyniczną grą polityczną. Otoczenie Karola Nawrockiego zaznaczyło jednak, że rozmowy byłyby możliwe po spełnieniu warunków związanych ze sporem o Trybunał Konstytucyjny.

Według relacji przedstawionej w programie „Dudek o polityce” chodzi m.in. o wycofanie wojska i policji spod siedziby Trybunału oraz wpuszczenie Bogdana Święczkowskiego do budynku. Spór dotyczy też procedur wobec prezesa TK i powoływania sędziów. W ostatnich tygodniach stał się jedną z głównych osi konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim.

Czy zaproszenie pomoże Tuskowi?

Zdaniem prof. Antoniego Dudka zaproszenie miało polityczny charakter, ale było też skutecznym ruchem komunikacyjnym. Na tle ostrego sporu może ono zostać odebrane przez część niezdecydowanych wyborców jako sygnał, że szef rządu jest gotowy do porozumienia.

Dudek przewidywał jednak, że Karol Nawrocki nie przyjmie zaproszenia, a Donald Tusk nie spełni warunków stawianych przez otoczenie prezydenta. Nie należy więc oczekiwać spotkania przed Wigilią ani innego spotkania, które mogłoby złagodzić konflikt. Spór może za to narastać przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na jesień 2027 roku.

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