Historyczny przełom w USA. Po niemal 30 latach Demokraci odbijają Alaskę z rąk Republikanów

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-11-14 10:15

Po raz pierwszy od niemal 30 lat kandydat Partii Demokratycznej zwyciężył w wyborach na gubernatora Alaski. Według prognoz opublikowanych w sobotę przez agencję AP i stację NBC News nowym gubernatorem zostanie Jonathan Kreiss-Tomkins. To pierwsze zwycięstwo Demokratów w wyborach na ten urząd w stanie od 1998 roku. Jeśli przewidywania się potwierdzą, Alaska będzie 30. stanem USA, w którym stanowisko gubernatora obejmie przedstawiciel Partii Demokratycznej.

Jonathan Kreiss-Tomkins gestykuluje podczas wystąpienia. O jego sukcesie wyborczym na Alasce przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Mark Makela/ East News

Historyczne wybory na Alasce. Demokrata pokonał trzech Republikanów

Jonathan Kreiss-Tomkins wyprzedził w wyborach troje kandydatów Partii Republikańskiej: Dave'a Bronsona, Trega Taylora oraz Bernadette Wilson. Według prognoz jego wygrana zakończy ośmioletni okres sprawowania urzędu gubernatora przez Republikanina Mike'a Dunleavy'ego.

Co obiecywał Jonathan Kreiss-Tomkins? Podatki i finansowanie szkół

Podczas kampanii wyborczej polityk Partii Demokratycznej opowiadał się m.in. za zapewnieniem pełnego finansowania szkół publicznych z budżetu stanowego. Postulował również objęcie producentów ropy naftowej i paliw podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ma to szczególne znaczenie dla Alaski, której gospodarka w dużej mierze opiera się na sektorze naftowo-paliwowym.

Kreiss-Tomkins proponował także czasowe wstrzymanie budowy nowych centrów danych na terenie stanu. Moratorium obowiązywałoby do momentu przygotowania przez lokalnych ustawodawców odpowiednich przepisów regulujących działalność takich obiektów.

Demokrata zapowiedział ponadto utworzenie administracji stanowej, w której znaleźliby się przedstawiciele różnych środowisk politycznych. W jej skład mieliby wejść zarówno Demokraci i Republikanie, jak i politycy niezależni.

Demokraci z gubernatorami w 30 stanach USA

Według przedstawionych wyników wyborów z 3 listopada przedstawiciele Partii Demokratycznej będą zajmować stanowiska gubernatorów w 30 spośród 50 amerykańskich stanów. Wśród nich znajdą się również Iowa, Ohio i Teksas, gdzie przez wiele lat większość wyborców opowiadała się za Republikanami. W tegorocznych wyborach Amerykanie wybierali gubernatorów łącznie w 36 stanach.

Krzysztof Zanussi nie chce kończyć kariery. Oto co nam powiedział!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBORY W USA
USA

ROLKI