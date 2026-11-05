Najmłodszy członek Senatu porównywany do Obamy. Jon Osoff może zostać prezydentem USA

Zdecydowana obrona mandatu w Georgii

Jon Ossoff odniósł gładkie zwycięstwo nad republikańskim kontrkandydatem, Mikiem Collinsem, w jednym z kluczowych dla Partii Demokratycznej starć wyborczych. Urzędujący senator zgromadził ponad 2,4 miliona głosów, co przełożyło się na imponujące poparcie na poziomie 58,9 procent. To wynik, który znacząco umacnia jego pozycję, biorąc pod uwagę specyfikę tego regionu.

Georgia była jednym z głównych celów strategicznych Partii Republikańskiej w tych wyborach połówkowych. Fotel Ossoffa znajdował się na celowniku konserwatystów przede wszystkim dlatego, że zaledwie dwa lata wcześniej, w 2024 roku, stan ten poparł Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Mimo tego politycznego wiatru w oczy, kampania Demokraty zdołała zneutralizować zagrożenie ze strony Collinsa, którego Ossoff w trakcie debaty wielokrotnie punktował za kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych.

Sukces ten nie jest jednak wyłącznie zasługą udanego marketingu politycznego. W czasie swojej pierwszej kadencji Ossoff dał się poznać jako twardy, pragmatyczny śledczy. Jako przewodniczący jednej z podkomisji senackich prowadził głośne, dwupartyjne dochodzenia m.in. w sprawie korupcji i przemocy w więzieniach federalnych oraz fatalnych warunków bytowych rodzin wojskowych. Ponadto stał się twarzą popularnej, ponadpodziałowej ustawy mającej na celu całkowity zakaz handlowania akcjami giełdowymi przez członków Kongresu, co pozwoliło mu zyskać uznanie u wyborców niezależnych i umiarkowanych.

Ostra krytyka urzędującej administracji

Podczas wieczoru wyborczego Jon Ossoff wygłosił porywające przemówienie, w którym nie szczędził ostrych słów pod adresem obecnego lokatora Białego Domu. Senator bezkompromisowo zaatakował Donalda Trumpa, określając go mianem „odchodzącego prezydenta” (ang. lame duck) i oskarżając o wykorzystywanie stanowiska do osobistych korzyści finansowych oraz podważanie gospodarczych fundamentów kraju.

„Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym zadaniem jest nie tylko powstrzymanie niegodziwości jednego prezydenta, ale także uleczenie pęknięć, które kryją się pod spodem” – mówił Ossoff do zgromadzonego tłumu wyborców. Demokrata podkreślił również, że naród amerykański jednoznacznie odrzucił „deprawację, korupcję i niekompetencję”, czyniąc ze swojego wystąpienia nie tylko mowę triumfalną, ale i swoisty manifest polityczny na nadchodzące lata.

Wiarygodność Ossoffa w walce z korupcją ma silne fundamenty w jego przeszłości zawodowej. Zanim w 2021 roku wszedł do wielkiej polityki, przez blisko dekadę kierował Insight TWI – renomowaną, londyńską firmą producencką specjalizującą się w dziennikarstwie śledczym. Jego produkcje dokumentalne obnażały przestępczość zorganizowaną, korupcję urzędników państwowych oraz zbrodnie wojenne m.in. w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ten nietypowy dla polityka życiorys sprawia, że jego oskarżenia o nadużycia władzy brzmią dla Amerykanów niezwykle autentycznie.

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Wyścig o Biały Dom. Ossoff na czele stawki

Sukces w Georgii i zebranie ponad 100 milionów dolarów na kampanię błyskawicznie przełożyły się na polityczne notowania 39-latka w kontekście wyborów prezydenckich w 2028 roku. Z danych rynków prognostycznych, takich jak Polymarket, wynika, że szanse Ossoffa na zdobycie nominacji Partii Demokratycznej wzrosły w ciągu zaledwie jednego dnia o 9 punktów procentowych, osiągając poziom 24 procent.

Jego ogólne szanse na zwycięstwo w wyścigu prezydenckim szacowane są obecnie na 18 procent (wzrost z 10,5 proc.). Tym samym senator z Georgii wyprzedził dotychczasowych faworytów lewego skrzydła i partyjnego establishmentu. Wyprzedza o cztery punkty procentowe kongresmenkę z Nowego Jorku, Alexandrię Ocasio-Cortez, oraz znacząco dystansuje gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, którego notowania po słabszym okresie spadły z dawnych 40 do zaledwie 15 procent.

Nowy Barack Obama? Siła młodego pokolenia

Najmłodszy członek wyższej izby amerykańskiego Kongresu, po raz pierwszy wybrany w słynnej dogrywce wyborczej w 2021 roku (został wówczas najmłodszym senatorem Demokratów od czasów Joe Bidena w 1972 roku oraz pierwszym żydowskim senatorem w historii Georgii), coraz częściej przyciąga uwagę analityków ze względu na swój styl uprawiania polityki. Amerykańscy komentatorzy otwarcie porównują go do Baracka Obamy. Podobnie jak były prezydent, Ossoff jest niezwykle sprawnym mówcą, który potrafi łączyć progresywne postulaty z centrowym przekazem, co pozwala mu zjednywać sobie umiarkowany elektorat.

Jego polityczne korzenie sięgają głęboko do tradycji walki o prawa obywatelskie. Jako nastolatek Ossoff odbył staż pod okiem legendarnego kongresmena Johna Lewisa, który stał się jego mentorem. Ta relacja dała mu potężną wiarygodność i poparcie wśród czarnoskórych społeczności Południa. Doskonałe wykształcenie zdobyte na prestiżowym Uniwersytecie Georgetown oraz London School of Economics dopełnia wizerunku nowoczesnego, świetnie przygotowanego lidera na trudne czasy.

W erze, w której amerykańska scena polityczna zdominowana jest przez polityków w podeszłym wieku, 39-letni senator stanowi wyraźny kontrast i uosabia pokoleniową zmianę. Choć sam zainteresowany w przeszłości wielokrotnie ucinał spekulacje i zaprzeczał swoim ambicjom prezydenckim, jego bezpardonowe ataki na Donalda Trumpa i gigantyczne zaplecze finansowe sprawiają, że naturalnie wkracza na pierwszy plan amerykańskiej polityki krajowej.