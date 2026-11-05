Okropna wiadomość dla Donalda Tuska! Nie ma wyjścia

Koalicja Obywatelska jest liderem sondażu z 27,2 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o dziewięć punktów procentowych, mimo że sama KO odnotowała spadek poparcia.

Obie Konfederacje (Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej) łącznie zbierają znaczące poparcie, stając się kluczowymi graczami w potencjalnych koalicjach.

Sondaż wskazuje na możliwość utworzenia większościowego rządu przez siły prawicowe bez udziału partii Mateusza Morawieckiego, natomiast koalicja KO z Nową Lewicą nie osiągnęłaby większości.

Według badania przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski KO może liczyć na 27,2 proc. głosów. Mimo utrzymania prowadzenia, ugrupowanie to odnotowało spadek poparcia o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do sondażu z połowy października. Partia Jarosława Kaczyńskiego, PiS zajmuje drugie miejsce z wynikiem 18,2 proc., co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w tym samym okresie. Różnica między dwoma wiodącymi siłami politycznymi wynosi obecnie dziewięć punktów procentowych.

Pozostałe partie i progi wyborcze

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja, zdobywając 13,3 proc. poparcia, co stanowi marginalny wzrost o 0,1 punktu procentowego. Tuż za nią, z wynikiem 11,6 proc., znajduje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zanotowała wzrost o 0,6 punktu procentowego.

Próg wyborczy, wynoszący 5 proc., przekraczają również Nowa Lewica z poparciem 7,1 proc. (spadek o 0,2 punktu proc.) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, uzyskujący 5,2 proc. (spadek o 1 punkt proc.).

Partia Razem, z wynikiem 3,8 proc. (wzrost o 0,6 punktu procentowego), przekracza próg 3 proc. gwarantujący finansowanie z budżetu państwa, jednak nie uprawniający do wejścia do Sejmu. Poniżej tego progu znalazło się PSL z 2,9 proc. poparcia (spadek o 1,5 punktu proc.). Partia Polska 2050 odnotowała zerowe poparcie, co oznacza spadek o 0,4 punktu proc.. Warto również zaznaczyć, że odsetek respondentów niezdecydowanych wzrósł o 2,3 punktu procentowego, osiągając 10,7 proc..

Jak wyglądałby podział mandatów?

Analiza oparta na przedstawionych wynikach sondażu prezentuje potencjalny podział mandatów w Sejmie. KO mogłaby liczyć na 172 mandaty, natomiast PiS na 108. Konfederacja uzyskałaby 73 miejsca w parlamencie, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 61. Nowa Lewica wprowadziłaby 30 posłów, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - 16.

Taka konfiguracja otworzyłaby drogę do kilku scenariuszy koalicyjnych. Sojusz KO z Nową Lewicą dysponowałby łącznie 202 mandatami, co jest wynikiem o 29 mandatów niższym od wymaganej większości parlamentarnej, która wynosi 231. To z pewnością okropna wiadomość dla Donalda Tuska. Na podstawie tych danych wynika, że nie ma innego wyjścia niż szukać kolejnych koalicjantów lub walczyć o zwiększenie poparcia dla KO.

Interesującym scenariuszem jest możliwość utworzenia rządu przez siły prawicowe bez udziału ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Koalicja PiS z obiema Konfederacjami (Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej) dysponowałaby łącznie 242 mandatami, co zapewniłoby im stabilną większość. Większość parlamentarną (245 mandatów) osiągnęłaby również koalicja KO z Konfederacją. Warto podkreślić, że stworzenie prawicowego rządu byłoby niemożliwe bez zaangażowania którejkolwiek z Konfederacji.

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