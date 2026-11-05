Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła operację, w wyniku której rozbito grupę sześciu osób, w tym obywatelkę Rosji i pięciu Polaków.

Zatrzymani są podejrzani o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi i wspieranie militarnego potencjału Federacji Rosyjskiej poprzez nielegalny przerzut materiałów przeznaczonych do produkcji broni i amunicji.

Cztery z zatrzymanych osób usłyszały zarzuty szpiegostwa i zostały tymczasowo aresztowane, co świadczy o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Poważne uderzenie w rosyjską siatkę działającą na terenie naszego kraju. Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wymierzonej w Polskę. Jak poinformował w czwartek na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, w ręce służb wpadło pięciu Polaków w wieku od 25 do 52 lat oraz 37-letnia obywatelka Rosji.

Pomagali zbroić Rosję

Zarzuty stawiane zatrzymanym są wyjątkowo ciężkie. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa nie tylko współpracowała z obcym wywiadem, ale miała realny wpływ na doposażenie rosyjskiego wojska. Szajka zajmowała się nielegalnym przerzutem do Rosji ogromnych ilości materiałów o przeznaczeniu wojskowym.

Według informacji przekazanych przez ministra, surowce te były wykorzystywane przez Rosjan do produkcji amunicji oraz zaawansowanych systemów uzbrojenia.

- Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej - podkreślił Tomasz Siemoniak.

Szpiegowskie zarzuty i areszty

Reakcja organów ścigania była natychmiastowa. Cztery osoby usłyszały już zarzut szpiegostwa i decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych dwóch zatrzymanych zdecydowano się na zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych.

Cały proceder miał na celu bezpośrednie wzmocnienie siły ognia agresora, co czyni działalność rozbitej grupy szczególnie niebezpieczną dla bezpieczeństwa państwa. Zatrzymani Polacy i towarzysząca im Rosjanka będą teraz odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

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