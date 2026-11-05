Pilne wieści ws. resetu konstytucyjnego. PSL wchodzi do gry!

Marszałek Włodzimierz Czarzasty podczas czwartkowej (5.11) konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu został zapytany o informacje na temat tego, że klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponuje projekt resetu konstytucyjnego.

Kosiniak-Kamysz będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego!

- Pan Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował nas o tym, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, wicepremier poinformował o tym w środę, podczas „spotkania koalicjantów”.

- Zobaczymy, na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - komentował marszałek Sejmu. Jednocześnie podkreślił, że sam jest „sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję Sejmu”.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w czwartek w południe wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz "przedstawi plan legislacyjny, którego celem jest zakończenie sporu o Trybunał Konstytucyjny".

- Będzie to krok pierwszy, drugi - polityczny, przedstawi w niedzielę w Wierzchosławicach - dodał minister Dariusz Klimczak.

PSL przedstawi propozycję dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego

W czwartek (5.11) w południe odbędzie się Kongres Polskiego Samorządu, z udziałem polityków PSL, podczas którego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski mają mówić o właściwej roli Trybunału Konstytucyjnego.