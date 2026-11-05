Zapytali Polaków, kto powinien być następcą Kaczyńskiego. Wskazali europosła!

Patryk Jaki został wskazany jako najczęstszy kandydat na następcę Jarosława Kaczyńskiego w sondażu Pollstera, co eksperci tłumaczą oczekiwaniem na zmianę pokoleniową i przesunięciem PiS bardziej na prawo.

Za nim znaleźli się Przemysław Czarnek (18 proc.) i Beata Szydło (14 proc.), a dalej Zbigniew Ziobro i Jacek Sasin.

Badanie przeprowadzono w dniach 26–27 października.

Założyciel PiS i wieloletni lider polskiej prawicy ma 77 lat i można przypuszczać, że politycy ugrupowania zastanawiają się, kto już wkrótce zastąpi Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa. Ankieterzy Instytutu Badań Pollster przedstawili Polakom kilka potencjalnych kandydatur. Okazuje się, że najwięcej wskazań otrzymał Patryk Jaki.

– Widać oczekiwanie na zmianę pokoleniową, na nową generację. Patryk Jaki jest przedstawicielem tej nowej generacji – komentuje politolog Bartłomiej Machnik. – Widać też, że PiS przesuwa się w kierunku prawej strony, odchodząc od centrum, robiąc na politycznej scenie miejsce dla partii Mateusza Morawieckiego – dodaje ekspert.

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Drugie miejsce w zestawieniu zajął kandydat PiS na premiera, poseł Przemysław Czarnek (49 l.), który zyskał 18 proc. wskazań. - Przemysław Czarnek zdobył przez lata uznanie i autorytet, ale nie do końca wykorzystał wsparcie uzyskane od prezesa Kaczyńskiego, czyli mianowanie na kandydata na premiera i nie do końca ten egzamin zdał. Ale bez wątpienia jest wciąż popularny, co pokazuje ten sondaż - tłumaczy dr Machnik.Trzecie miejsce w sondażu (14 proc.) przypadło byłej premier Beacie Szydło (63 l.). Ostatnie pozycje zajęli: Zbigniew Ziobro (8 proc.) i Jacek Sasin (5 proc.). Kogoś innego na stanowisku prezesa PiS widziałoby 9 proc. Polaków.

Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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