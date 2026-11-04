Hennig-Kloska uderza w prezydenta. Padły słowa o zamachu stanu i bezczelności

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-04 21:05

Tak ostrej recenzji działań Karola Nawrockiego dawno nie było. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w mocnych słowach uderzyła w głowę państwa, oskarżając prezydenta o "zamach stanu". Poszło o sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz zachowanie podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które polityk nazwała wprost "bezczelnym".

Minister Paulina Hennig-Kloska w beżowej marynarce na jasnym tle. O krytyce prezydenta przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Paulina Henning-Kloska
  • Minister Hennig-Kloska zarzuciła prezydentowi "zamach stanu" za nieprzyjmowanie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Minister uznała wystąpienie prezydenta na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za "niestosowne, wręcz bezczelne", krytykując jego retorykę i zarzucając mu uprawianie "najniższych lotów polityki" zamiast dbania o interes narodowy.
  • Paulina Hennig-Kloska zaapelowała o obniżenie cen detalicznych pelletu, wskazując na spadek cen hurtowych, i zapowiedziała możliwość interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli ceny nie spadną.

Paulina Hennig-Kloska była gościem programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Minister klimatu i środowiska od początku rozmowy nie gryzła się w język, wskazując Karola Nawrockiego jako głównego winowajcę kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Padły wyjątkowo ciężkie oskarżenia, które z pewnością odbiją się szerokim echem w Pałacu Prezydenckim.

- Zamachu stanu dopuścił się pan prezydent. Tak uważam. Nie można nie przyjmować ślubowania od sędziów - wypaliła minister, odnosząc się do wieloletniego sporu o obsadę TK.

Hennig-Kloska ostro o prezydencie

Polityk odniosła się również do głośnych wydarzeń z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent krytykował tam premiera Donalda Tuska oraz sędzię Annę Korwin-Piotrowską, o której wyraził się per "pani o dwóch nazwiskach". Dla Hennig-Kloski taka retoryka jest nie do zaakceptowania.

Zdaniem minister, na prawicy coraz częściej dochodzi do prób dezawuowania roli kobiet w polityce, a prezydent jako głowa państwa - dołączył do tej grupy. Hennig-Kloska zaapelowała do Karola Nawrockiego zmianę postawy i większy szacunek do sędzi wybranej przez Sejm.

- Uważam, że wystąpienie pana prezydenta było niestosowne, wręcz bezczelne momentami. Niestosowne przede wszystkim do formuły RBN-u - oceniła w Polsat News.

Dodała również, że prezydent zamiast dbać o interes narodowy, wykorzystuje otwarte dla mediów części spotkań do uprawiania "najniższych lotów polityki".

Co z cenami pelletu? Minister grozi kontrolami

W programie pojawił się również wątek niezwykle istotny dla setek tysięcy polskich gospodarstw domowych czyli ceny pelletu. Polacy ogrzewający domy tym paliwem skarżą się na drożyznę, a cena za tonę w sprzedaży detalicznej przekracza obecnie 2 tys. zł. Minister Hennig-Kloska ma dla nich jasny komunikat: ceny w hurcie spadły, więc czas na obniżki w sklepach.

- Oczekuję, żeby spadły również ceny w detalu, bo to jest naturalne - stwierdziła szefowa resortu klimatu.

Zapowiedziała przy tym, że jeśli sytuacja się nie zmieni, do akcji może wkroczyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Jeżeli nie spadną, może będzie trzeba to sprawdzić i tu będę oczekiwała reakcji UOKiK - zadeklarowała.

Z danych UOKiK wynika, że z kotłów na pellet korzysta już około 450 tys. polskich rodzin, a ich liczba w ostatnim roku wzrosła o ponad 90 tysięcy. Urząd wskazuje jednak na systemowy problem – popyt na ten surowiec jest tak duży, że produkcja z krajowych zasobów drewna po prostu za nim nie nadąża.

 
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KAROL NAWROCKI
Paulina Hennig-Kloska

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