Święczkowski grzmi o sytuacji w TK! Padły mocne słowa o „policyjnych pałach”

Bogdan Święczkowski, choć formalnie prezes Trybunału Konstytucyjnego, został odsunięty od pełnienia obowiązków na miesiąc przez najstarszą stażem sędzię Annę Korwin-Piotrowską i zablokowany w dostępie do siedziby TK.

Święczkowski kategorycznie odrzuca legalność tej decyzji, nazywając sędziów, którzy przejęli kontrolę nad instytucją, "uzurpatorami" i "potencjalnymi przestępcami", zapowiadając walkę o powrót do pracy.

W obliczu blokady, prezes rozważa przeniesienie swojej działalności poza mury TK, np. poprzez wynajęcie prywatnego biura, a także odrzuca zarzuty o paraliżowanie prac Trybunału, tłumacząc je chorobą jednego z sędziów i swoją niechęcią do dopuszczenia "uzurpatorów" do obrad.

Bogdan Święczkowski, choć formalnie pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, przyznaje wprost, że obecnie nie urzęduje w budynku przy alei Szucha. Wszystko przez decyzję najstarszej stażem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która odsunęła go od obowiązków na miesiąc. Święczkowski, goszcząc w programie Beaty Lubeckiej „Trzy pytania na koniec dnia” w Radiu ZET, nie krył ogromnych emocji i zapowiedział, że nie zamierza odpuszczać.

Święczkowski ostro o TK

Święczkowski kategorycznie odrzuca określenie „zawieszony prezes” i twierdzi, że próbuje dostać się do siedziby Trybunału. Sytuację, w której inni sędziowie przejmują stery w instytucji, opisuje w drastycznych słowach.

- Liczę na to, że potencjalni przestępcy, ta cała ósemka uzurpatorów, siedząca obecnie w Trybunale Konstytucyjnym na policyjnych pałach, opuści gmach - powiedział na antenie Radia ZET.

Dodał również, że jego zdaniem oponenci „siedzą tam po nocach”, a on sam oczekuje szybkiego rozwiązania sporu, by „legalny prezes i wiceprezes” mogli wrócić do pracy.

Szczególnie mocno oberwało się sędzi Korwin-Piotrowskiej. Święczkowski stwierdził, że jej zarządzenia nie mają mocy, a sędzia „może sobie pisać pamiętnik”, zamiast decydować o funkcjonowaniu konstytucyjnego organu państwa.

Prezes wynajmie biuro na mieście?

Blokada wejścia do budynku TK może zmusić Bogdana Święczkowskiego do niecodziennych kroków. Jeśli konflikt będzie się przedłużał, prezes rozważa przeniesienie swojej działalności poza mury Trybunału, ale zaznacza, że nie zamierza korzystać z gościnności innych instytucji, takich jak Sąd Najwyższy.

- Jeśli taka sytuacja będzie trwała jeszcze wiele dni, tygodni, to być może sam, za własne pieniądze, jeżeli będą wypłacać mi wynagrodzenie, wynajmę na mieście biuro - zapowiedział.

Dlaczego nie było Zgromadzenia Ogólnego?

W rozmowie pojawił się również wątek zarzutów o celowe paraliżowanie prac Trybunału poprzez niezwoływanie Zgromadzenia Ogólnego. Święczkowski nazwał takie oskarżenia „oczywistym kłamstwem” i przedstawił swoją wersję wydarzeń.

Według jego relacji przeszkodą była choroba jednego z sędziów, którego określił mianem „legalnego”. Sędzia ten miał być w tak ciężkim stanie, że nie mógł uczestniczyć w obradach. Prezes TK zdradził, że planował zwołać Zgromadzenie w połowie listopada, jednak zaznaczył, że nie dopuściłby do niego „piątki uzurpatorów”, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Bogdan Święczkowski:

25

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie