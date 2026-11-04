Klęska Donalda Trumpa pozwoli sprowadzić do Polski Zbigniewa Ziobrę? Żurek: Przynosi pecha

Klęska Trumpa i Republikanów

Donald Trump straci polityczne zaplecze w amerykańskim Kongresie. Demokraci wygrali wybory połówkowe i według prognoz CNN oraz NBC przejmą większość zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów. Republikanie ponieśli porażki nawet w stanach, które od lat były ich bastionami (WIĘCEJ: Nowa polityczna gwiazda w USA! To on zastąpi za 2 lata Donalda Trumpa?). Oznacza to, że Donald Trump będzie musiał rządzić przez kolejne dwa lata z parlamentem kontrolowanym przez politycznych przeciwników. W Senacie Demokraci zdobyli co najmniej 53 mandaty na 100. Odebrali Republikanom sześć miejsc, a ostateczny wynik może być jeszcze lepszy. Liczenie głosów trwa między innymi w Maine i na Alasce. Demokraci przejmą również Izbę Reprezentantów. Według prognozy NBC mogą zdobyć aż 248 mandatów, podczas gdy Republikanom przypadnie 187. Byłby to wzrost liczby miejsc Demokratów o 34.

W galerii poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z wyborów połówkowych w USA

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Co dalej z Ziobrą? Żurek zabiera głos

Czy druzgocąca porażka Republikanów w wyborach połówkowych wpłynie zatem na los Zbigniewa Ziobry? Po wyborach na Węgrzech, w których Fidesz Viktora Orbana stracił władzę, polityk PiS wyemigrował właśnie do USA, które do tej pory nie zdecydowały się zgodzić na jego ekstradycję. Czy teraz to się może zmienić?

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Zapytaliśmy o to samego ministra sprawiedliwości. - Mam nadzieję, że będzie łatwiej sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. ale chciałbym, żeby to była decyzja prawna, a nie polityczna - powiedział nam Waldemar Żurek. Następnie dodał ironicznie:

Ziobro przyniósł pecha Orbanowi, kiedy ten przegrał wybory, a teraz, po ucieczce byłego ministra do USA, Republikanie przegrywają. Przyniósł pecha jak widać teraz Trumpowi. Na pewno będziemy w USA pokazywać, jakie Ziobro ma zarzuty i pytać, dlaczego administracja Trumpa pozwoliła Ziobrze ukryć się w USA"

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski? Tak, powinien stanąć przed polskim sądem Nie, to sprawa polityczna Tak, ale tylko zgodnie z procedurami ekstradycyjnymi Trudno powiedzieć