Nowa polityczna gwiazda w USA! To on zastąpi za 2 lata Donalda Trumpa?

Zgodnie z prognozami największych amerykańskich stacji, Partia Demokratyczna odniosła znaczące sukcesy w wyborach połówkowych. Jak podają CNN i NBC, Demokraci mają szansę na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów, z przewidywanym stosunkiem mandatów rzędu 244 do 191 na ich korzyść. Jeszcze bardziej zaskakujące są doniesienia dotyczące Senatu USA. Kandydaci demokratów mieli odnieść zwycięstwa w kluczowych stanach, takich jak Iowa, Kansas, Ohio i co najważniejsze – w Teksasie. To właśnie ten ostatni wynik jest uważany za prawdziwą polityczną bombę. Teksas od trzech dekad uchodził za niezłomny bastion Republikanów, a przełamanie tej dominacji przez demokratę Jamesa Talarico jest sygnałem zmian w amerykańskiej polityce.

Galeria poniżej: Wybory połówkowe 2026

8

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, znany amerykanista z Politechniki Koszalińskiej, w rozmowie z portalem o2.pl, podkreślał niezwykły potencjał 37-latka. Ekspert uważa, że James Talarico ma szansę na karierę polityczną na miarę samego Baracka Obamy, a w przyszłości może nawet ubiegać się o nominację prezydencką. - Talarico pokazał talent polityczny i jest w stanie łączyć ludzi o różnych poglądach. Scala centrum, prawą i mainstreamową część Partii Demokratycznej. Nie jest też tak skrajnie lewicowy jak El-Sayed. Myślę, że Talarico ma otwartą drogę do startu w prawyborach prezydenckich. Może zostać kandydatem demokratów. Warunek jest jeden. Musi zdobyć mandat – przekonywał przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów.

Zobacz: Demokraci zdobywają Amerykę! Zwycięstwo w Kongresie, porażka Trumpa

Droga Jamesa Talarico do sukcesu nie była usłana różami. Urodzony 17 maja 1989 roku polityk był wychowywany samotnie przez matkę. Mimo przeciwności losu, Talarico zdołał zdobyć wykształcenie na prestiżowych uczelniach: University of Texas i Harvardzie. Zanim w pełni poświęcił się polityce, pracował jako nauczyciel w publicznej szkole oraz pełnił funkcję lidera organizacji non-profit, której misją była reforma edukacji. W 2018 roku po raz pierwszy został wybrany do stanowej Izby Reprezentantów w Teksasie, stając się najmłodszym członkiem tej izby. Przez cztery kadencje aktywnie działał na rzecz zmian, koncentrując się głównie na reformie systemu edukacji. Jego rosnąca popularność i sukcesy nie umknęły uwadze Donalda Trumpa, który określał go mianem „ekstremisty”, a nawet przerabiał jego nazwisko na „Talafreako” (od amerykańskiego słowa „freak”, czyli dziwak).

Ważnym elementem wizerunku politycznego Jamesa Talarico jest jego związek z religią. Studiował on teologię, co mogłoby sugerować konserwatywne poglądy. Tymczasem w kwestiach społecznych, takich jak aborcja czy prawa osób LGBT, prezentuje on stanowisko zdecydowanie liberalne, co czyni go postacią nietuzinkową na amerykańskiej scenie politycznej. W swoim przemówieniu "po odzyskaniu Teksasu" wspominał on historię Dawida i Goliata, przekonując, że to wyborcy okazali się być jego "procą".

We just took back Texas. https://t.co/xewCGiQ6pc— James Talarico (@jamestalarico) November 4, 2026

Sonda Czy Donald Trump nadal ma siłę, by skutecznie rządzić USA? Tak, wiek nie ma tu znaczenia Nie, widać już polityczne zmęczenie Trudno powiedzieć, Ameryka i tak jest mocno podzielona Bardziej interesuje mnie rola Melanii Trump