Polacy są sceptyczni co do koalicji PiS z Grzegorzem Braunem. Ekspert: Mylą się

39 proc. badanych uważa, że PiS nie stworzy koalicji rządowej z Grzegorzem Braunem po wyborach w 2027 r.

Mimo wcześniejszych deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, że nie wejdzie w koalicję z Braunem, ich wspólne selfie pod TK wywołało spekulacje; 28 proc. ankietowanych wierzy w możliwą współpracę ugrupowań.

Prof. Kazimierz Kik twierdzi, że PiS zrobi wszystko, by odzyskać władzę, a koalicja z Braunem i całą prawicą jest jego zdaniem prawdopodobna;

Badanie Pollster przeprowadzono 26–27 października na próbie 1029 osób.

Czy Kaczyński polubi się z Braunem?

Lider PiS Jarosław Kaczyński (77 l.) zarzekał się, że PiS nie wejdzie w koalicję z eurosceptycznym, prorosyjskim Grzegorzem Braunem, który dodatkowo słynie z antysemickich poglądów. Podczas manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym, Kaczyński zrobił sobie jednak selfie z liderem Konfederacji Korony Polskiej i wyglądał na zadowolonego ze spotkania.

Instytut Badań Pollster spytał Polaków, czy ich zdaniem PiS po wyborach w 2027 r. stworzy koalicję z Grzegorzem Braunem. Większość z nas wątpi w taką współpracę (39 proc.). W koalicję wierzy 28 proc. ankietowanych, a 33 proc. nie ma na ten temat zdania.

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– Wszystkie kroki, jakie będzie musiało podjąć PiS, aby zdobyć władzę, podejmie. Głównym celem partii jest odebranie władzy Koalicji Obywatelskiej — temu służy cała polaryzacja. Myślę, że koalicja Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem jest jednak pewna – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik. – Zresztą nie tylko z Braunem, ale z całą prawicą, która wymaga ujednolicenia. Przedstawiciele Konfederacji Brauna to radykałowie, którzy są PiS‑owi potrzebni, ponieważ mamy czas radykałów – dodaje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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