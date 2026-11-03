Wybory USA wyniki. Kto wygrywa wybory w USA? Exit poll, oficjalne głosy [MIDTERMS 2026]

Walka o Senat. Pełna lista stanów i główni kandydaci

W tegorocznych wyborach połówkowych Amerykanie decydują o obsadzie 35 ze 100 miejsc w Senacie. Głosowania obejmują 33 mandaty w ramach regularnego cyklu (tzw. 2 klasa) oraz dwa wyścigi w ramach wyborów specjalnych – w Ohio i na Florydzie, gdzie uzupełniane są wakaty po J.D. Vance i Marco Rubio. Kluczowe starcia zadecydują o tym, czy Partia Republikańska zdoła utrzymać większość, czy też Demokraci przejmą stery w wyższej izbie Kongresu.

Poniżej znajduje się pełna lista 35 stanów, w których toczy się bój o senackie mandaty, wraz z uwzględnieniem głównych kandydatów obu partii politycznych.

Alabama: Barry Moore (R) / Everett Wess (D) Alaska: 📌 Dan Sullivan (R) / Mary Peltola (D) Arkansas: 📌 Tom Cotton (R) / Hallie Shoffner (D) Delaware: Michael Katz (R) / 📌 Chris Coons (D) Dakota Południowa: 📌 Mike Rounds (R) / Brian Bengs (Niezależny) Floryda (wybory specjalne): 📌 Ashley Moody (R) / Angie Nixon (D) (wybory po rezygnacji Marco Rubio) Georgia: Mike Collins (R) / 📌 Jon Ossoff (D) Idaho: 📌 Jim Risch (R) / Todd Achilles (Niezależny) Illinois: Don Tracy (R) / Juliana Stratton (D) (senator Dick Durbin (D) przeszedł na emeryturę) Iowa: Ashley Hinson (R) / Josh Turek (D) (senator Joni Ernst (R) przeszła na emeryturę) Kansas: 📌 Roger Marshall (R) / Adam Hamilton (D) Karolina Południowa: 📌 Darline Graham (R) / Annie Andrews (D) (powołana na miejsce zmarłego Lindseya Grahama) Karolina Północna: Michael Whatley (R) / Roy Cooper (D) (senator Thom Tillis (R) przeszedł na emeryturę) Kolorado: Mark Baisley (R) / 📌 John Hickenlooper (D) Kentucky: Andy Barr (R) / Charles Booker (D) (senator Mitch McConnell (R) przeszedł na emeryturę) Luizjana: Julia Letlow (R) / Jamie Davis (D) (senator Bill Cassidy (R) przegrał prawybory) Maine: 📌 Susan Collins (R) / Troy Jackson (D) Massachusetts: John Deaton (R) / 📌 Ed Markey (D) Michigan: Mike Rogers (R) / Abdul El-Sayed (D) (senator Gary Peters (D) przeszedł na emeryturę) Minnesota: Michele Tafoya (R) / Peggy Flanagan (D) (senator Tina Smith (D) przeszła na emeryturę) Missisipi: 📌 Cindy Hyde-Smith (R) / Scott Colom (D) Montana: 📌 Steve Daines (R) / Reilly Neill (D) Nebraska: 📌 Pete Ricketts (R) / Dan Osborn (Niezależny) New Hampshire: John E. Sununu (R) / Chris Pappas (D) (senator Jeanne Shaheen (D) przeszła na emeryturę) New Jersey: Richard Tabor (R) / 📌 Cory Booker (D) Nowy Meksyk: Larry Marker (R) / 📌 Ben Ray Luján (D) Ohio (wybory specjalne): 📌 Jon Husted (R) / Sherrod Brown (D) (wybory po rezygnacji J.D. Vance'a) Oklahoma: Kevin Hern (R) / N'Kiyla Jasmine Thomas (D) (senator Markwayne Mullin (R) zrezygnował z mandatu) Oregon: Presnell Beall (R) / 📌 Jeff Merkley (D) Rhode Island: Patricia Morgan (R) / 📌 Jack Reed (D) Teksas: Ken Paxton (R) / James Talarico (D) (senator John Cornyn (R) przegrał prawybory z Kenem Paxtonem) Tennessee: 📌 Bill Hagerty (R) / Marquita Bradshaw (D) Wirginia: Bryce Reeves (R) / 📌 Mark Warner (D) Wirginia Zachodnia: 📌 Shelley Moore Capito (R) / Rachel Fetty Anderson (D) Wyoming: 📌 Cynthia Lummis (R) / Merav Ben-David (D)

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników i potwierdzeniu zwycięstwa, nazwisko wygranego kandydata w danym stanie zostanie przez nas pogrubione.

Batalia o Izbę Reprezentantów. Trwa wyścig o każdy okręg

Równolegle do zażartej walki o Senat, w całych Stanach Zjednoczonych decydują się losy niższej izby Kongresu. W wyborach połówkowych odnawiany jest pełny skład Izby Reprezentantów, co oznacza, że obywatele głosują we wszystkich 435 okręgach wyborczych. Zwycięstwo i osiągnięcie większości ustawodawczej wymaga zdobycia przez jedną z partii minimum 218 mandatów. Sztaby Republikanów i Demokratów od miesięcy koncentrowały swoje siły finansowe w kilkudziesięciu okręgach wahających się, zlokalizowanych głównie na przedmieściach wielkich miast oraz w kluczowych stanach takich jak Nowy Jork, Kalifornia i Pensylwania.

Utrzymanie lub zmiana kontroli nad Izbą Reprezentantów ma kolosalne znaczenie dla zdolności rządzenia w Waszyngtonie. Partia, która zyskuje tam przewagę, otrzymuje ogromne uprawnienia legislacyjne – od możliwości forsowania budżetu państwa, przez kierowanie kluczowymi komisjami, aż po ewentualne hamowanie inicjatyw prezydenckich. Na ostateczny rozkład sił przyjdzie nam jeszcze poczekać, gdyż w najbardziej konkurencyjnych dystryktach różnice głosów w badaniach sondażowych oscylowały w granicach błędu statystycznego.

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Kiedy poznamy oficjalne rozstrzygnięcia? Harmonogram liczenia głosów

Specyfika amerykańskiego systemu wyborczego, głosowanie korespondencyjne oraz rozpiętość stref czasowych sprawiają, że polityczny obraz Kongresu będzie klarował się stopniowo przez wiele godzin. W tej chwili znajdujemy się w momencie, w którym pierwsze lokale wyborcze na Wschodnim Wybrzeżu USA kończą swoją pracę, a do mediów trafiają szczątkowe wyniki exit poll. Ze względu na wczesny etap zliczania kart do głosowania, jak i historyczną zaciętość poszczególnych pojedynków, ogólny układ sił może ulegać nagłym zwrotom akcji w trakcie wielu godzin po zakończeniu głosowania.

Dlaczego te wybory połówkowe definiują przyszłość Waszyngtonu?

Wybory połówkowe (midterms) pełnią w amerykańskiej tradycji ustrojowej funkcję potężnego mechanizmu weryfikacyjnego. Stanowią one pierwszy ogólnokrajowy test nastrojów społecznych wobec polityki aktualnego mieszkańca Białego Domu. Tegoroczne starcie to bezpośrednie referendum nad pierwszymi dwoma latami drugiej kadencji Donalda Trumpa. Twarde dane historyczne bezlitośnie pokazują, że partia urzędującego prezydenta zazwyczaj traci mandaty w wyborach w środku kadencji, choć skala tego zjawiska zawsze zależy od siły gospodarki i aktualnych wskaźników poparcia społecznego.

Przekazanie sterów w Kongresie politycznym oponentom, lub choćby tylko utrata jednego z jego skrzydeł, drastycznie zawęża możliwości operacyjne administracji federalnej. Kontrolująca parlament opozycja zyskuje potężny oręż: od blokowania prezydenckich nominacji na stanowiska sędziowskie i dyplomatyczne w Senacie, po torpedowanie sztandarowych ustaw w Izbie Reprezentantów. Najbliższe kilkanaście godzin rozstrzygnie kierunek, w jakim będzie dryfować cała amerykańska polityka aż do kampanii prezydenckiej w 2028 roku.