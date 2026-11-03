Premier Tusk zaproponował Nawrockiemu rozmowę "w cztery oczy"! Wskazał, po co. Cel jest jasny

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-03 20:25

W czasie konferencji prasowej, po zwołanej przez prezydenta Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, głos zabrał premier Donald Tusk. Wspomniał przede wszystkim o sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Ale nie tylko, bo jak wyznał, zaproponował również Karolowi Nawrockiemu spotkanie "w cztery oczy", by zastanowić się, jak obniżyć napięcie wokół TK.

Premier Donald Tusk przemawia przy mikrofonach na tle flag Polski i Unii Europejskiej. O RBN czytaj na SE Polityka.
Autor: Leszek Szymański/ PAP

Przed godz. 20 w Pałacu Prezydenckim zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego, w celu omówienia m.in. sytuacji bezpieczeństwa Polski oraz kwestii amerykańskiej bazy wojskowej. Przed posiedzeniem Rady prezydent nawiązał też do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

O czym mówiono na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?

Po posiedzeniu RBN głos zabrał premier Donald Tusk, który przekazał o czym rozmawiano, a jak wiadomo głównym tematem były sprawy związane z bezpieczeństwem.

- Włożyliśmy wszyscy dużo wysiłku, żeby posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pomogło rozładować pewne nieporozumienia, czy emocje dotyczące zarówno sytuacji wewnętrznej, jak i przede wszystkim współpracy najważniejszych instytucji państwa na rzecz bezpieczeństwa - zaznaczył premier.

- Wszyscy bez wyjątku uznali, że rzeczywiście sytuacja geopolityczna i agresywne zachowania ze strony Rosji, także sygnały ostrzegawcze ze strony służb różnych państw, w tym także oczywiście naszych służb, to wszystko każe nam konsolidować i władze polityczne i całe społeczeństwo wokół kwestii bezpieczeństwa i tutaj też na szczęście nie ma sporu - przyznał Donald Tusk, dodając, że wszyscy zgodzili się, że należy być przygotowanym na różne scenariusze, patrząc na sytuację na wschodzie.

Premier przyznał, że w rozmawiano też o bazach amerykańskich w Polsce: - W sprawie bazy amerykańskiej po długiej dyskusji uznaliśmy, że główne ośrodki władzy, w tym prezydent, rząd współpracują i naszym zadaniem jest doprowadzenie do szczęśliwego końca tego projektu, a więc stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. My i tak musimy polegać przede wszystkim na skuteczności, sprawności naszej armii, ale nikogo nie muszę przekonywać, że w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej utrzymanie i wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w tej części Europy, szczególnie w Polsce to jest coś, co bardzo wyraźnie wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo.

Tusk zaproponował rozmowę Nawrockiemu! To się może zdarzyć już w najbliższych dniach

Jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, premier ujawnił, że zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie i rozmowę w cztery oczy na ten temat:

- Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak obniżyć napięcie.

Jak przyznał premier Tusk, możliwa jest uczciwa i szczera rozmowa, a przy tym bez udziału mediów, o tym, jak uchronić Polskę przed napięciami. - Myślę, że prezydent jest świadomy, by skorzystać z oferty by we dwóch, razem pracować na rzecz porozumienia. Obaj zrobiliśmy krok w dobrą stronę.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z KOLEJNEGO DNIA MANIFESTACJI PREZD TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

Kolejny dzień manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym
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