Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym nabiera tempa. We wtorek odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, któremu przewodniczyła sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Jako najstarsza stażem sędzia przejęła ona kierowanie Trybunałem i podjęła radykalne kroki – wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Teraz nadszedł czas na rozstrzygnięcia dyscyplinarne dotyczące tych decyzji.

Podczas spotkania sędziowie musieli zdecydować, kto zajmie się sprawami najważniejszych osób w TK. Najwięcej emocji wzbudził udział samej Anny Korwin-Piotrowskiej w losowaniu składów orzekających. Sędzia miała wątpliwości, czy powinna się w nich znaleźć, skoro to ona sama wydała zarządzenia wobec Święczkowskiego i Sochańskiego. Po burzliwej dyskusji zapadła jednak decyzja: Korwin-Piotrowska trafiła do puli losowanych osób.

Kto zajmie się Bogdanem Święczkowskim?

W sprawie dotyczącej rozpoznania zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego padło na bardzo rozpoznawalne nazwisko. Rzecznikiem dyscyplinarnym w tym postępowaniu został wylosowany sędzia Stanisław Piotrowicz.

Ustalono również pełny skład orzekający, który zajmie się sprawą Święczkowskiego. Na jego czele stanie Magdalena Bentkowska, która będzie jednocześnie sprawozdawcą. Obok niej w składzie znaleźli się Maciej Taborowski oraz Krystian Markiewicz.

Zmiany u wiceprezesa TK

Podobne procedury przeprowadzono w odniesieniu do wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W tym przypadku funkcję rzecznika dyscyplinarnego powierzono Dariuszowi Szostkowi, który został wyłoniony w drodze losowania.

Skład sędziowski, który oceni zasadność zarządzenia wobec wiceprezesa Sochańskiego, tworzą: Maciej Berek (jako przewodniczący), Rafał Wojciechowski (jako sprawozdawca) oraz Anna Korwin-Piotrowska.

Decyzje te są pokłosiem wydarzeń z piątkowego wieczoru, kiedy to grupa sędziów TK wybranych w obecnej kadencji Sejmu poinformowała o zmianach personalnych na szczycie instytucji i czasowym odsunięciu od obowiązków jej dotychczasowych liderów.