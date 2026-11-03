Prokurator z Prokuratury Krajowej oficjalnie wszczął śledztwo dotyczące wydarzeń, do których doszło w nocy z 30 na 31 października 2026 roku. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, postępowanie dotyczy nie tylko czynnej napaści na sędziów, ale również usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego.

Brutalne sceny przed wejściem

Z ustaleń prokuratury wyłania się obraz bardzo niebezpiecznego incydentu. Według śledczych kilka osób, działając wspólnie i w porozumieniu, „naparło z impetem” na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza, a następnie siłą odepchnęło ich od wejścia do budynku, co prokuratura zakwalifikowała jako naruszenie ich nietykalności cielesnej.

Zaraz po fizycznym starciu, agresorzy wdarli się do wnętrza siedziby TK. Ich celem miało być zmuszenie sędziów do określonych działań przy pomocy przemocy i gróźb.

Sędziowie postawili twardy opór

Mimo brutalności atakujących, zamierzonego celu nie udało się osiągnąć. Jak podkreśliła prok. Anna Adamiak, napastnicy ostatecznie opuścili gmach TK dzięki „stanowczej postawie” grupy sędziów. Wśród osób, które nie ugięły się przed agresją, prokuratura wymienia Annę Korwin-Piotrowską, Magdalenę Bentkowską, Sławomira Patyrę, Krystiana Markiewicza, Macieja Berka, Marcina Dziurdę oraz Macieja Taborowskiego.

Decyzja o wszczęciu śledztwa nie zapadła przypadkowo. Śledczy podjęli działania z urzędu po wnikliwej analizie przekazów medialnych, w tym nagrań, na których udokumentowano przebieg nocnego ataku. Pod uwagę wzięto również notatki służbowe sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych.

Walka o władzę w Trybunale

Nocny atak to pokłosie ogromnego napięcia, jakie od tygodni panuje wokół Trybunału Konstytucyjnego. W ubiegły piątek sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu ogłosili, że Anna Korwin-Piotrowska – jako najstarsza stażem – przejęła kierownictwo nad TK. Wydała ona zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.