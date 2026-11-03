Oczy wszystkich były skierowane tylko na nich! Tusk i Nawrocki podali sobie ręce

Ruszyła Rada Bezpieczeństwa Narodowego - głównym tematem bezpieczeństwo Polski

Po godz. 15 we wtorek w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które to zwołał prezydent Karol Nawrocki. W spotkaniu uczestniczyli: premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski oraz liderzy klubów i kół parlamentarnych. PiS reprezentowali prezes Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak, KO - szef klubu Zbigniew Konwiński, Konfederację - Krzysztof Bosak, PSL - Krzysztof Paszyk.

Klub Centrum reprezentuje Paulina Hennig-Kloska, klub Lewicy - posłanka Anna Maria Żukowska, a koło Razem - Adrian Zandberg. Rozwój Plus reprezentuje dwóch polityków, czyli Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Obecni są także ministrowie z KPRP - Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz oraz szef BBN Bartosz Grodecki.

Obecni byli także m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Głównym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowe są sprawy bieżące, a w tym sytuacja bezpieczeństwa Polski, kwestia budowy w Polsce stałej bazy wojsk USA oraz, jak wskazywali w ostatnich dniach przedstawiciele Kancelarii Prezydenta - sytuacja związana z Trybunałem Konstytucyjnym. Ponieważ, jak wiadomo od kilku dni znów jest gorąco wokół TK.

Prezydent i premier podali sobie ręce

Wiele osób interesowało to, jak przebiegnie przywitanie prezydneta z premierem. Wiadomo, że politycy stoją po dwóch stronach politycznej barykady i wiele ich dzieli. Co prawda już wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka oraz rzecznik prezydneta Rafał Leśkiewicz, przyznali, że obaj politycy zamierzają podać sobie ręce na powitanie, i faktycznie tak się stało. Sytuacja została nagrana ponieważ pierwsza część posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego była transmitowana w sieci.

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