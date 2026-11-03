Oczy wszystkich były skierowane tylko na nich! Tusk i Nawrocki podali sobie ręce

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-03 17:23

W Pałacu Prezydenckim o godzinie 15:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oczy wszystkich były skierowane na premiera i prezydenta, którzy jak wiadomo, mają dość napięte relacje. Obaj jednak zachowali się kulturalnie i na początku spotkania podali sobie ręce.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas obrad. Na miniaturze uścisk dłoni. Czytaj na SE Polityka.
Autor: PAP/Radek Pietruszka/ X KPRP/ PAP

Ruszyła Rada Bezpieczeństwa Narodowego - głównym tematem bezpieczeństwo Polski

Po godz. 15 we wtorek w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które to zwołał prezydent Karol Nawrocki. W spotkaniu uczestniczyli: premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski oraz liderzy klubów i kół parlamentarnych. PiS reprezentowali prezes Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak, KO - szef klubu Zbigniew Konwiński, Konfederację - Krzysztof Bosak, PSL - Krzysztof Paszyk.

Klub Centrum reprezentuje Paulina Hennig-Kloska, klub Lewicy - posłanka Anna Maria Żukowska, a koło Razem - Adrian Zandberg. Rozwój Plus reprezentuje dwóch polityków, czyli Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Obecni są także ministrowie z KPRP - Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz oraz szef BBN Bartosz Grodecki.

Obecni byli także m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Głównym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowe są sprawy bieżące, a w tym sytuacja bezpieczeństwa Polski, kwestia budowy w Polsce stałej bazy wojsk USA oraz, jak wskazywali w ostatnich dniach przedstawiciele Kancelarii Prezydenta - sytuacja związana z Trybunałem Konstytucyjnym. Ponieważ, jak wiadomo od kilku dni znów jest gorąco wokół TK.

Prezydent i premier podali sobie ręce

Wiele osób interesowało to, jak przebiegnie przywitanie prezydneta z premierem. Wiadomo, że politycy stoją po dwóch stronach politycznej barykady i wiele ich dzieli. Co prawda już wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka oraz rzecznik prezydneta Rafał Leśkiewicz, przyznali, że obaj politycy zamierzają podać sobie ręce na powitanie, i faktycznie tak się stało. Sytuacja została nagrana ponieważ pierwsza część posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego była transmitowana w sieci.

Prezydent Karol Nawrocki na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 3 XI 2026
Galeria zdjęć 15
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
Donald Tusk
RADA BEZPIECZEŃSTWA

ROLKI