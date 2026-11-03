To on zaraz zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera? "Jestem gotów"

Wojna o TK

Polska pogrąża się w kryzysie konstytucyjnym na niespotykaną dotąd skalę! Prezydent Karol Nawrocki zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by otwarcie i bez ogródek oskarżyć premiera Donalda Tuska o „zbrodnię na Konstytucji RP” i „nielegalne działania” wymierzone w Trybunał Konstytucyjny (WIĘCEJ: Nawrocki alarmuje o "zbrodni na Konstytucji RP”! Z uśmiechem spojrzał wprost na Tuska).

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Były premier apeluje o rząd techniczny

Tymczasem Mateusz Morawiecki, stojący na czele ugrupowania Rozwój Plus, w ubiegłym tygodniu wyraził opinię, że Polska znajduje się na skraju konfliktu wewnętrznego. W jego ocenie, konieczne jest pilne odwołanie aktualnego rządu i utworzenie rządu technicznego. Na stanowisko jego szefa zaproponował Marka Jurka, którego opisał jako "osobę o dużych zdolnościach koncyliacyjnych". Marek Jurek to polityk z długim stażem w PiS, pełniący funkcję marszałka Sejmu w latach 2005–2007, a ostatnio zasiadający w Radzie Nowej Konstytucji przy prezydencie.

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"Jestem gotów"

We wtorek Marek Jurek zamieścił na platformie X wpis, w którym potwierdził, że jest gotów stanąć na czele rządu technicznego. - Nie namawiam PSL do »zmiany frontu«. Namawiam do udziału w przełamaniu niszczącej Polskę polaryzacji politycznej, której ostatnią (niestety, tylko do tej pory) odsłoną są skrajne działania premiera Tuska. Oczywiście, są małe szanse na powołanie Rządu Pokoju Społecznego, ale te małe szanse stanowią również realną szansą na odwrócenie trendu niszczącego Polskę - napisał.

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Podkreślił przy tym, że "jest gotów" pokierować ewentualnym rządem technicznym, "gwarantując jego szeroki, otwarty i przejściowy charakter". - Najważniejsze jednak jest, by powstał, w tej czy innej formie, z tym czy innym premierem. Wszystko jest do dyskusji. Ale początek drogi tylko jeden - zmiana premiera, konstruktywne wotum nieufności - dodał.

Nie namawiam @nowePSL do „zmiany frontu”. Namawiam do udziału w przełamaniu niszczącej Polskę polaryzacji politycznej, której ostatnią (niestety, tylko do tej pory) odsłoną są skrajne działania premiera Tuska. Oczywiście, są małe szanse na powołanie Rządu Pokoju Społecznego, ale te małe szasną stanowią również realną szansą na odwrócenie trendu niszczącego Polskę. Nie namawiam Władysława @KosiniakKamysz do poparcia mojej kandydatury na premiera tego przejściowego gabinetu. Owszem, jestem gotów nim pokierować, gwarantując jego szeroki, otwarty i przejściowy charakter. Najważniejsze jednak jest, by powstał, w tej czy innej formie, z tym czy innym premierem. Wszystko jest do dyskusji. Ale początek drogi tylko jeden – zmiana premiera, konstruktywne wotum nieufności. Rzadko kiedy to określenie miało tak pełny sens jak dzisiaj, bo wotum nieufności jest dziś naprawdę jedynym konstruktywnym wyjściem z sytuacji. I otwarciem drogi do rozwiązania wszystkich pozostałych problemów. https://t.co/p8u4KNUTas— Marek Jurek (@marekjurek) November 3, 2026

Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania