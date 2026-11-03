Świece, flagi i cisza. „Światełko dla Trybunału” w kilku miastach Polski

Jakub Szyda
Jakub Szyda
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-03 22:16

Świece, znicze i latarki rozbłysły we wtorek wieczorem przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, Dworem Artusa w Gdańsku i na placu Wolności w Poznaniu. Uczestnicy organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji protestów „Światełko dla Trybunału” sprzeciwiali się, ich zdaniem, politycznym naciskom na wymiar sprawiedliwości. Zgromadzenia odbywały się w milczeniu. W stolicy nie było przemówień, skandowania ani partyjnych wystąpień.

„Światełko dla Trybunału” rozbłysło w całym kraju

Manifestacje odbyły się we wtorek, 3 listopada, w kilku polskich miastach. Protestujący odwoływali się do organizowanych w latach 2016–2018 „łańcuchów światła”, które towarzyszyły sporom o zmiany w sądach i Trybunale Konstytucyjnym.

Organizatorzy podkreślali, że zgromadzenia mają mieć charakter pokojowy i symboliczny. Zapalone światła miały oznaczać sprzeciw wobec łamania prawa, zastraszania sędziów i przemocy kierowanej wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Protest przed Pałacem Prezydenta

Warszawska manifestacja odbyła się przed Pałacem Prezydenckim. Jej uczestnicy przynieśli biało-czerwone flagi oraz świece, znicze i latarki. Zgromadzeni nie skandowali haseł. Organizatorzy zdecydowali, że protest odbędzie się w ciszy. Jedynym czytelnym komunikatem miały być światła trzymane przez demonstrantów oraz przygotowane wcześniej postulaty.

Uczestnicy sprzeciwiali się:

  • politykom łamiącym prawo lub zachęcającym do jego łamania,
  • zastraszaniu sędziów,
  • przemocy wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości,
  • upartyjnianiu instytucji stojących na straży konstytucji.

- Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu ani żadnego prezydenta. Jest instytucją Rzeczypospolitej, powołaną do ochrony konstytucji oraz praw i wolności nas wszystkich - podkreślili organizatorzy cytowani przez Polską Agencję Prasową.

W rozmowie z „Super Expressem” stołeczni policjanci przekazali, że zgromadzenie odbyło się wyjątkowo spokojnie - biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni.

Kilkaset osób przed Dworem Artusa

W Gdańsku uczestnicy zgromadzili się przed Dworem Artusa. Według relacji organizatorów w milczącym proteście uczestniczyło kilkaset osób.

W tłumie widoczne były flagi Polski i Unii Europejskiej. Podobnie jak w Warszawie uczestnicy trzymali źródła światła i odwoływali się do wcześniejszych manifestacji w obronie sądów.

Przewodnicząca pomorskiego KOD Ewa Topór-Nawarecka mówiła, że protestujący chcą pokojowo sprzeciwić się działaniom polityków, które w ich ocenie osłabiają państwo prawa.

Chcemy, tak jak w poprzednich latach, w 2016, 2017 i 2018 roku, pokojowo stanąć i powiedzieć „nie” politykom, którzy nadal demolują państwo prawa, nasz kraj – powiedziała.

Przedstawicielka KOD skrytykowała również zachowanie prezydenta w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału. Jej wypowiedź była ostrą oceną polityczną i należy ją prezentować jako stanowisko organizatorki manifestacji, a nie bezsporny opis wydarzeń.

Podczas gdańskiego zgromadzenia głos zabrała także sędzia Dorota Zabłudowska-Szulc. Oceniła, że Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach stał się w praktyce „trzecią izbą parlamentu”, której przypisano zatwierdzanie działań władzy politycznej. To opinia sędzi, wyrażona podczas protestu.

Wyraziła nadzieję, że symboliczne zgromadzenie sędziów Trybunału rozpocznie ostatni etap odbudowy praworządności.

Trybunał powinien działać w sposób bezstronny, niezawisły i z dala od świata polityki – podkreśliła.

Jednym z najważniejszych postulatów uczestników była ochrona sędziów przed presją i zastraszaniem. Protestujący argumentowali, że niezależność sądów nie jest przywilejem środowiska prawniczego, lecz gwarancją praw obywateli.

Około 200 osób na placu Wolności w Poznaniu

Manifestacja odbyła się również na placu Wolności w Poznaniu. Według policji uczestniczyło w niej około 200 osób. Protestujący przynieśli flagi, świece i latarki. W tle odtwarzano utwory muzyczne, między innymi „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena.

Uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn Polski. Zgromadzenie, podobnie jak manifestacje w Warszawie i Gdańsku, przebiegało pokojowo.

Powrót „łańcuchów światła”

Nazwa protestu nawiązuje do manifestacji organizowanych w latach wcześniejszych w związku ze zmianami dotyczącymi sądów i Krajowej Rady Sądownictwa.

Wówczas uczestnicy gromadzili się wieczorami przed budynkami sądów, przynosząc świece, znicze i latarki. Demonstracje określano mianem „łańcuchów światła”.

Wtorkowa akcja odwoływała się do tej samej symboliki. Światło miało oznaczać przejrzystość, praworządność i obywatelską kontrolę nad instytucjami publicznymi.

Komitet Obrony Demokracji zaznaczył, że Trybunał Konstytucyjny powinien pozostawać niezależny od każdej partii i każdego ośrodka władzy, niezależnie od ich politycznej orientacji.

 
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