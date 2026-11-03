Świece, flagi i cisza. „Światełko dla Trybunału” w kilku miastach Polski

„Światełko dla Trybunału” rozbłysło w całym kraju

Manifestacje odbyły się we wtorek, 3 listopada, w kilku polskich miastach. Protestujący odwoływali się do organizowanych w latach 2016–2018 „łańcuchów światła”, które towarzyszyły sporom o zmiany w sądach i Trybunale Konstytucyjnym.

Organizatorzy podkreślali, że zgromadzenia mają mieć charakter pokojowy i symboliczny. Zapalone światła miały oznaczać sprzeciw wobec łamania prawa, zastraszania sędziów i przemocy kierowanej wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

W wielu polskich miastach zorganizowano milczące marsze „Światełko dla Trybunału”. W Warszawie była “ garstka „ demokratów 😎 https://t.co/bsecENkDnR— Poland news War in Ukraine (@Propeertys) November 3, 2026

Protest przed Pałacem Prezydenta

Warszawska manifestacja odbyła się przed Pałacem Prezydenckim. Jej uczestnicy przynieśli biało-czerwone flagi oraz świece, znicze i latarki. Zgromadzeni nie skandowali haseł. Organizatorzy zdecydowali, że protest odbędzie się w ciszy. Jedynym czytelnym komunikatem miały być światła trzymane przez demonstrantów oraz przygotowane wcześniej postulaty.

Uczestnicy sprzeciwiali się:

politykom łamiącym prawo lub zachęcającym do jego łamania,

zastraszaniu sędziów,

przemocy wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości,

upartyjnianiu instytucji stojących na straży konstytucji.

- Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu ani żadnego prezydenta. Jest instytucją Rzeczypospolitej, powołaną do ochrony konstytucji oraz praw i wolności nas wszystkich - podkreślili organizatorzy cytowani przez Polską Agencję Prasową.

W rozmowie z „Super Expressem” stołeczni policjanci przekazali, że zgromadzenie odbyło się wyjątkowo spokojnie - biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni.

Dziękujemy za liczna obecność! Pokazaliśmy solidarność wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bo warto być przyzwoitym. #polityka #TrybunałKonstytucyjny #ŚwiatełkoDlaTrybunału #nawrocki #warszawa #KOD https://t.co/zdKKzMBLSN— Komitet Obrony Demokracji 🟠 (@Kom_Obr_Dem) November 3, 2026

Kilkaset osób przed Dworem Artusa

W Gdańsku uczestnicy zgromadzili się przed Dworem Artusa. Według relacji organizatorów w milczącym proteście uczestniczyło kilkaset osób.

W tłumie widoczne były flagi Polski i Unii Europejskiej. Podobnie jak w Warszawie uczestnicy trzymali źródła światła i odwoływali się do wcześniejszych manifestacji w obronie sądów.

Przewodnicząca pomorskiego KOD Ewa Topór-Nawarecka mówiła, że protestujący chcą pokojowo sprzeciwić się działaniom polityków, które w ich ocenie osłabiają państwo prawa.

– Chcemy, tak jak w poprzednich latach, w 2016, 2017 i 2018 roku, pokojowo stanąć i powiedzieć „nie” politykom, którzy nadal demolują państwo prawa, nasz kraj – powiedziała.

Przedstawicielka KOD skrytykowała również zachowanie prezydenta w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału. Jej wypowiedź była ostrą oceną polityczną i należy ją prezentować jako stanowisko organizatorki manifestacji, a nie bezsporny opis wydarzeń.

Podczas gdańskiego zgromadzenia głos zabrała także sędzia Dorota Zabłudowska-Szulc. Oceniła, że Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach stał się w praktyce „trzecią izbą parlamentu”, której przypisano zatwierdzanie działań władzy politycznej. To opinia sędzi, wyrażona podczas protestu.

Wyraziła nadzieję, że symboliczne zgromadzenie sędziów Trybunału rozpocznie ostatni etap odbudowy praworządności.

– Trybunał powinien działać w sposób bezstronny, niezawisły i z dala od świata polityki – podkreśliła.

Jednym z najważniejszych postulatów uczestników była ochrona sędziów przed presją i zastraszaniem. Protestujący argumentowali, że niezależność sądów nie jest przywilejem środowiska prawniczego, lecz gwarancją praw obywateli.

Światełko dla Trybunału – w obronie demokracji i Konstytucji! 🇵🇱 Jako przewodniczący Młodych Demokratów na Dolnym Śląsku wziąłem udział w milczącym proteście „Światełko dla Trybunału” pod Sądem Rejonowym we Wrocławiu. Demokracja wymaga naszej odpowiedzialności i zaangażowania https://t.co/foj9WlJD3l— Włodzimierz Niemirowski (@Wx83494211) November 3, 2026

Około 200 osób na placu Wolności w Poznaniu

Manifestacja odbyła się również na placu Wolności w Poznaniu. Według policji uczestniczyło w niej około 200 osób. Protestujący przynieśli flagi, świece i latarki. W tle odtwarzano utwory muzyczne, między innymi „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena.

Uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn Polski. Zgromadzenie, podobnie jak manifestacje w Warszawie i Gdańsku, przebiegało pokojowo.

Powrót „łańcuchów światła”

Nazwa protestu nawiązuje do manifestacji organizowanych w latach wcześniejszych w związku ze zmianami dotyczącymi sądów i Krajowej Rady Sądownictwa.

Wówczas uczestnicy gromadzili się wieczorami przed budynkami sądów, przynosząc świece, znicze i latarki. Demonstracje określano mianem „łańcuchów światła”.

Wtorkowa akcja odwoływała się do tej samej symboliki. Światło miało oznaczać przejrzystość, praworządność i obywatelską kontrolę nad instytucjami publicznymi.

Komitet Obrony Demokracji zaznaczył, że Trybunał Konstytucyjny powinien pozostawać niezależny od każdej partii i każdego ośrodka władzy, niezależnie od ich politycznej orientacji.