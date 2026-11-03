Polacy ocenili decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Ma powody do dumy?

- Była minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 niespodziewanie zrezygnowała ze swoich funkcji, motywując to tym, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki".
- Kluczowym impulsem do rezygnacji było sejmowe głosowanie nad zasadą dwukadencyjności w samorządach, gdzie część koalicjantów (w tym z Polski 2050) zagłosowała niezgodnie z jej oczekiwaniami, co Pełczyńska-Nałęcz określiła jako przedłożenie "politykierskich układów" nad wolę obywateli.
- Decyzja byłej minister spotkała się z przeważająco pozytywnym odbiorem społecznym, jednakże największą pojedynczą grupę stanowiły osoby niezdecydowane.
Nagłe odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej oraz z przewodniczenia Polsce 2050 wywołało sporą falę komentarzy. Polacy w większości popierają ten krok, choć spory odsetek niezdecydowanych wskazuje na złożoność całej sytuacji politycznej.
Polacy ocenili decyzję Pełczyńskiej-Nałęcz
Respondentom zadano pytanie: „Jak oceniasz decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o wyjściu z rządu Donalda Tuska?”. Łącznie 49 proc. respondentów ocenia krok byłej minister dobrze (z czego 21 proc. zdecydowanie, a 28 proc. raczej pozytywnie). Negatywną ocenę wystawiło jedynie 21 proc. badanych (10 proc. raczej negatywnie i 11 proc. zdecydowanie negatywnie). Najliczniejszą pojedynczą grupę stanowią jednak osoby niezdecydowane - odpowiedź „Nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało aż 30 proc. badanych.
Kulisy dymisji i spór w koalicji
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła swoje odejście z rządu oraz ze stanowiska szefowej Polski 2050 pod koniec października. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśliła, że „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”.
Bezpośrednim impulsem do rezygnacji było sejmowe głosowanie dotyczące zasady dwukadencyjności w samorządach. Sejm odrzucił projekt znoszący limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przy czym część posłów Koalicji Rządzącej (w tym z Polski 2050) zagłosowała inaczej niż Pełczyńska-Nałęcz. Polityczka zarzuciła części koalicjantów przedłożenie „politykierskich układów” nad woli obywateli.
Porażające, co ujawnił Tusk! Chodzi o pierwszą połowę listopada
Odejściu towarzyszyła również wymiana zdań między byłą ministrą a premierem Donaldem Tuskiem, który przyznał, że ich współpraca od dłuższego czasu była trudna. Z kolei Szymon Hołownia zapewnił, że ruch Polski 2050 pozostanie w koalicji rządzącej, zapowiadając jednocześnie powszechne wybory nowych władz ugrupowania
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 26-27.10.2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: