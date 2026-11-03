Polacy ocenili decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Ma powody do dumy?

Była minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 niespodziewanie zrezygnowała ze swoich funkcji, motywując to tym, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki".

Kluczowym impulsem do rezygnacji było sejmowe głosowanie nad zasadą dwukadencyjności w samorządach, gdzie część koalicjantów (w tym z Polski 2050) zagłosowała niezgodnie z jej oczekiwaniami, co Pełczyńska-Nałęcz określiła jako przedłożenie "politykierskich układów" nad wolę obywateli.

Decyzja byłej minister spotkała się z przeważająco pozytywnym odbiorem społecznym, jednakże największą pojedynczą grupę stanowiły osoby niezdecydowane.

Nagłe odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej oraz z przewodniczenia Polsce 2050 wywołało sporą falę komentarzy. Polacy w większości popierają ten krok, choć spory odsetek niezdecydowanych wskazuje na złożoność całej sytuacji politycznej.

Polacy ocenili decyzję Pełczyńskiej-Nałęcz

Respondentom zadano pytanie: „Jak oceniasz decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o wyjściu z rządu Donalda Tuska?”. Łącznie 49 proc. respondentów ocenia krok byłej minister dobrze (z czego 21 proc. zdecydowanie, a 28 proc. raczej pozytywnie). Negatywną ocenę wystawiło jedynie 21 proc. badanych (10 proc. raczej negatywnie i 11 proc. zdecydowanie negatywnie). Najliczniejszą pojedynczą grupę stanowią jednak osoby niezdecydowane - odpowiedź „Nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało aż 30 proc. badanych.

Kulisy dymisji i spór w koalicji

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła swoje odejście z rządu oraz ze stanowiska szefowej Polski 2050 pod koniec października. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśliła, że „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”.

Bezpośrednim impulsem do rezygnacji było sejmowe głosowanie dotyczące zasady dwukadencyjności w samorządach. Sejm odrzucił projekt znoszący limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przy czym część posłów Koalicji Rządzącej (w tym z Polski 2050) zagłosowała inaczej niż Pełczyńska-Nałęcz. Polityczka zarzuciła części koalicjantów przedłożenie „politykierskich układów” nad woli obywateli.

Odejściu towarzyszyła również wymiana zdań między byłą ministrą a premierem Donaldem Tuskiem, który przyznał, że ich współpraca od dłuższego czasu była trudna. Z kolei Szymon Hołownia zapewnił, że ruch Polski 2050 pozostanie w koalicji rządzącej, zapowiadając jednocześnie powszechne wybory nowych władz ugrupowania

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 26-27.10.2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

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