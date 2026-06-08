Jarosław Kaczyński ostro podsumował Grzegorza Brauna. Nie gryzł się w język!

Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, określając go jako "bardzo niebezpiecznego" i wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim, nawet jeśli miałoby to uniemożliwić PiS stworzenie rządu.

Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory i "ogień" w partii wygasają, potwierdzając ostateczność wyboru kandydata na premiera i wskazując, że Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym, choć obecnie czekającym na swoją kolej, politykiem.

Mimo ogólnej krytyki, Jarosław Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję gabinetu Donalda Tuska, dotyczącą kwestii wynagrodzeń, jednocześnie zapowiadając "ogień piekielny" dla premiera Tuska.

Jarosław Kaczyński wyraził zdecydowaną dezaprobatę wobec Grzegorza Brauna, określając go jako postać spoza normalnej polityki.

- Bardzo niebezpieczny. W żadnym wypadku nie można się godzić na funkcjonowanie takiej osoby w polityce. Sam Grzegorz Braun to zjawisko spoza sfery normalnej polityki. Absolutnie nie mówię o wyborcach, którzy czasami nie zdają sobie nawet sprawy, jakie osoby otaczają Brauna: powiązania rosyjskie, wypowiedzi przeciwko papieżowi. Gdyby ludzie o tym wiedzieli, wielu Brauna by nie popierało - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Prezes PiS kategorycznie wykluczył sojusz z Grzegorzem Braunem, nawet w hipotetycznej sytuacji, gdyby od tego zależała możliwość utworzenia rządu przez PiS z Konfederacją Korony Polskiej.

- Bardzo niebezpieczny. W żadnym wypadku nie można się godzić na funkcjonowanie takiej osoby w polityce, na jej poglądy - podkreślił.

Sytuacja w PiS

W rozmowie z Wirtualną Polską Jarosław Kaczyński odniósł się także do wewnętrznej sytuacji w swojej partii. Zapewnił, że "ogień" sporów i walk frakcyjnych w PiS stopniowo wygasa. Prezes partii potwierdził, że wybór kandydata na premiera jest ostateczny. Mateusz Morawiecki, którego Kaczyński określił jako "zdolnego i sprawnego" polityka, na ponowne premierostwo będzie musiał poczekać. Według prezesa PiS, Morawiecki będzie mógł z powodzeniem realizować swoje pomysły w przyszłym rządzie Przemysława Czarnka, o ile Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w kolejnych wyborach.

Ocena rządu Donalda Tuska

Mimo generalnej krytyki obecnego rządu, Jarosław Kaczyński wskazał jedną decyzję gabinetu Donalda Tuska, którą ocenił pozytywnie. Chodzi o kwestię wynagrodzeń. Pomimo tego pochlebnego komentarza, prezes PiS nie szczędził ostrzeżeń, prognozując, że premiera Tuska czeka "ogień piekielny".

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

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