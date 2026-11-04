Nie pomogła zmiana nazwiska i bezgraniczne poparcie Trumpa. Darline Graham przegrywa w Karolinie Południowej

Historyczny triumf Demokratów w konserwatywnym bastionie

Karolina Południowa od dekad uchodziła za bezpieczną przystań dla Partii Republikańskiej, jednak tegoroczne wybory połówkowe (midterm elections) całkowicie odwróciły lokalną dynamikę polityczną. Jak podaje m.in. agencja Associated Press, kandydatka Demokratów Annie Andrews odniosła sensacyjne zwycięstwo nad urzędującą senator Darline Graham. Tym samym została pierwszą przedstawicielką swojej partii wybraną do Senatu USA z tego stanu od 1998 roku.

Dla obozu republikańskiego utrata tego mandatu to potężny i niespodziewany cios. Zwycięstwo Andrews ma również wymiar symboliczny – nowa reprezentantka stanu przejdzie do historii jako pierwsza kobieta kiedykolwiek wybrana do izby wyższej Kongresu z Karoliny Południowej. Rezultat ten natychmiast przyciągnął uwagę ogólnokrajowych mediów, stając się jednym z największych zaskoczeń całej kampanii wyborczej i dowodem na to, że nawet najgłębiej zakorzenione preferencje partyjne mogą ulec zmianie pod wpływem odpowiednio poprowadzonej kampanii.

Cień zmarłego brata i potknięcia debiutantki

Darline Graham objęła mandat senatora w lipcu 2026 roku na mocy decyzji gubernatora Henry'ego McMastera, po niespodziewanej śmierci swojego starszego brata, wieloletniego i wpływowego polityka Lindseya Grahama. Choć nazwisko mogło wydawać się jej największym atutem, kampania szybko ujawniła brak politycznego doświadczenia kandydatki. Jej zmagania w debacie prawyborczej, podczas której wprost przyznała, że „bezpieczeństwo narodowe to nie jej bajka”, wywołały falę krytyki i uczyniły ją łatwym celem dla politycznych oponentów.

Do problemów wizerunkowych doszły również wewnętrzne napięcia w Partii Republikańskiej. Część konserwatywnego elektoratu oraz środowiska związane z ruchem MAGA wciąż żywiły niechęć do jej zmarłego brata, uznając go za polityka zbyt umiarkowanego. Jak wynikało z przedwyborczych sondaży Associated Press, około 60 procent wyborców w Karolinie Południowej miało poważne wątpliwości co do tego, czy Darline Graham posiada odpowiednie kompetencje do pełnienia tak ważnej funkcji w Waszyngtonie.

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Lekarka, która rzuciła wyzwanie republikańskiej maszynie

Na tle słabnącej kandydatury republikańskiej, Annie Andrews zdołała zbudować dynamiczną i przekonującą kampanię, która dotarła do niezdecydowanych obywateli. Jako z wykształcenia pediatra, nowa senator wielokrotnie podkreślała, że jej decyzja o wejściu do wielkiej polityki wynikała z rosnącego niepokoju o los dzieci w obliczu kryzysu związanego z przemocą z użyciem broni palnej. Jej zaangażowanie i emocjonalne, ale merytoryczne przemówienia ostro kontrastowały z niepewnością wykazywaną przez rywalkę.

Sukces Andrews to jednak nie tylko charyzma, ale przede wszystkim żelazna dyscyplina w prowadzeniu działań w terenie. Kandydatka Demokratów zdołała zgromadzić znacznie większe fundusze na kampanię niż urzędująca senator i zorganizowała spotkania we wszystkich hrabstwach stanu, nie omijając nawet najsilniejszych bastionów prawicy. Jej sztab skutecznie wykorzystał moment słabości przeciwniczki, mobilizując jednocześnie ogromny kapitał społeczny, co ostatecznie zadecydowało o historycznym przejęciu mandatu.

Bolesna lekcja dla Donalda Trumpa i nowa dynamika w Senacie

Porażka Darline Graham to także poważny cios wizerunkowy dla byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Polityk mocno zaangażował się w kampanię kandydatki Republikanów, osobiście wspierając ją podczas przedwyborczych wieców w Pendleton i Rock Hill. Trump forsował jej kandydaturę już na etapie zaciętych prawyborów, czym zraził do siebie część lokalnych działaczy, którzy woleli postawić na bardziej doświadczonych polityków, takich jak kongresmen Ralph Norman.

Lokalni stratedzy Partii Republikańskiej wprost wskazują, że wymuszanie kandydatur z waszyngtońskiego szczebla bez uwzględnienia lokalnych nastrojów doprowadziło do utraty niezwykle bezpiecznego okręgu. Zamiast skupić się na wyrównanej walce w tradycyjnych stanach wahających się, Republikanie będą musieli teraz pogodzić się z obecnością Demokratki z Głębokiego Południa w Senacie. Wyborczy nokaut w Karolinie Południowej diametralnie utrudnia prawicy budowanie stabilnej większości i wymusza gruntowną rewizję taktyki przed nadchodzącymi, kluczowymi głosowaniami na Kapitolu.