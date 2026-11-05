Decyzja Donalda Tuska ws. Częstochowy. Premier powołał komisarza miasta. Postawił na Łukasza Pabisia

Nominację na komisarza Łukasz Pabiś odbierze w czwartek, 5 listopada do południa w gmachu magistratu z rąk wojewody śląskiego. Łukasz Pabiś był w tej kadencji wiceprezydentem Częstochowy. Odpowiadał za edukację, administrację architektoniczno-budowlaną i planowanie przestrzenne. W koalicji Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, która rządziła miastem, reprezentował KO.

Komisarz przejmuje pełne spektrum kompetencji prezydenta oraz Rady Miasta. M.in. rolą komisarza będzie przedstawienie budżetu na 2027 r. (zadanie prezydenta) i jego zatwierdzenie (kompetencja rady).

Misja komisarza kończy się z chwilą zaprzysiężenia nowego prezydenta i rozpoczęcie pracy przez nowo wybraną Radę Miasta. Przedterminowe wybory zarządzi premier; muszą się odbyć w ciągu 90 dni od publikacji wyniku referendum. Referendum w Częstochowie, w którym mieszkańcy odwołali prezydent i Radę Miasta, odbyło się 25 października.

Zmiany w Częstochowie

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z lewicy od 25 lutego nie mógł pełnić swej funkcji z uwagi na prokuratorski zakaz, obejmujący też wchodzenie do budynku magistratu i kontakty z pracownikami. Prezydentowi postawiono zarzuty korupcyjne w śledztwie, które objęło ponad 20 samorządowców, przedsiębiorców i innych osób. Krzysztof Matyjaszczyk (zgodził się na podanie nazwiska) twierdzi, że padł ofiara pomówień.