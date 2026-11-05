Decyzja Donalda Tuska ws. Częstochowy. Premier powołał komisarza miasta. Postawił na Łukasza Pabisia

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-11-05 10:02

Premier Donald Tusk zdecydował, że komisarzem zarządzającym Częstochową będzie dotychczasowy wiceprezydent miasta Łukasz Pabiś. W referendum, które odbyło się 25 października, mieszkańcy odwołali prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy i Radę Miasta.

Donald Tusk
Autor: ART SERVICE Donald Tusk

Nominację na komisarza Łukasz Pabiś odbierze w czwartek, 5 listopada do południa w gmachu magistratu z rąk wojewody śląskiego. Łukasz Pabiś był w tej kadencji wiceprezydentem Częstochowy. Odpowiadał za edukację, administrację architektoniczno-budowlaną i planowanie przestrzenne. W koalicji Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, która rządziła miastem, reprezentował KO.

Komisarz przejmuje pełne spektrum kompetencji prezydenta oraz Rady Miasta. M.in. rolą komisarza będzie przedstawienie budżetu na 2027 r. (zadanie prezydenta) i jego zatwierdzenie (kompetencja rady).

Misja komisarza kończy się z chwilą zaprzysiężenia nowego prezydenta i rozpoczęcie pracy przez nowo wybraną Radę Miasta. Przedterminowe wybory zarządzi premier; muszą się odbyć w ciągu 90 dni od publikacji wyniku referendum. Referendum w Częstochowie, w którym mieszkańcy odwołali prezydent i Radę Miasta, odbyło się 25 października.

Zmiany w Częstochowie

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z lewicy od 25 lutego nie mógł pełnić swej funkcji z uwagi na prokuratorski zakaz, obejmujący też wchodzenie do budynku magistratu i kontakty z pracownikami. Prezydentowi postawiono zarzuty korupcyjne w śledztwie, które objęło ponad 20 samorządowców, przedsiębiorców i innych osób. Krzysztof Matyjaszczyk (zgodził się na podanie nazwiska) twierdzi, że padł ofiara pomówień.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Donald Tusk

ROLKI