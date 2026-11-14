Sondaż parlamentarny. Wyniki starcia zjednoczonej prawicy z koalicją 15 października

Jarosław Kaczyński chce jednej listy. Sondaż sprawdza szanse zjednoczonej prawicy

Do kolejnych wyborów parlamentarnych pozostało już nieco mniej niż dwanaście miesięcy. Atmosfera na scenie politycznej staje się coraz gorętsza, do czego przyczyniają się między innymi niedawne słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w trakcie Marszu Niepodległości, że podejmie działania na rzecz stworzenia jednej wspólnej listy prawicy w nadchodzących wyborach do Sejmu.

Taka deklaracja oznacza poważną zmianę kursu, gdyż dotychczas szef największego ugrupowania opozycyjnego wyraźnie odcinał się od sojuszy z radykalnymi politykami pokroju Grzegorza Brauna. Formacja tego ostatniego, czyli Konfederacja Korony Polskiej, zdobyła w ostatnim badaniu dla „Super Expressu” 8,5 proc. poparcia i regularnie zajmuje pozycję czwartej siły politycznej w Polsce.

Zmiana nastawienia Jarosława Kaczyńskiego może wynikać z faktu, że notowania jego ugrupowania nieustannie spadają. W jednym z ostatnich sondaży Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik na poziomie zaledwie 15,5 proc., co daje tej partii jedynie półtora punktu procentowego przewagi nad Konfederacją.

Pracownia United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zrealizowała najnowszy sondaż, w którym sprawdzono preferencje Polaków w przypadku bezpośredniego starcia dwóch wielkich bloków wyborczych. Naprzeciw siebie stanęłyby zjednoczona prawica oraz sprawująca obecnie władzę koalicja 15 października, wewnątrz której również trwają dyskusje i wciąż brakuje porozumienia w sprawie ewentualnego wspólnego startu.

Rezultaty tego badania pokazują, że na największe poparcie mogłaby liczyć szeroka Zjednoczona Prawica, w skład której weszłyby Prawo i Sprawiedliwość, formacja Rozwój Plus, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Taki zjednoczony obóz uzyskał w omawianym sondażu wynik na poziomie 46,6 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazłaby się reprezentująca obecny rząd Koalicja 15 X. Wspólny komitet wyborczy złożony z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz Nowej Lewicy mógłby liczyć na poparcie rzędu 41,3 proc. ankietowanych.

Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę także startującą z własnego komitetu Partię Razem, która z wynikiem 5,8 proc. poparcia znalazłaby się powyżej progu wyborczego. Z kolei 6,3 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć”, nie wskazując swojego faworyta.

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Podział mandatów w Sejmie. Koalicja 15 października i Partia Razem bez większości

W ramach opublikowanego badania przygotowano także symulację podziału miejsc w parlamencie, opierając się na modelu przeliczania głosów autorstwa prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tych wyliczeń jasno wynika, że szeroka koalicja prawicowa wprowadziłaby do Sejmu 242 posłów, zapewniając sobie tym samym samodzielną większość w liczącej 460 miejsc izbie niższej.

W takim scenariuszu obecnie rządząca Koalicja 15 X zdobyłaby w wyborach 212 mandatów poselskich, natomiast stawkę uzupełniłaby Partia Razem z reprezentacją liczącą 6 parlamentarzystów.

Taki rozkład sił w parlamencie oznacza, że obecny obóz władzy nie utrzymałby rządów nawet po zawarciu porozumienia koalicji 15 X z Partią Razem. Oba te podmioty miałyby łącznie do dyspozycji zaledwie 218 szabel w Sejmie, a to oznacza brak 13 głosów niezbędnych do powołania większościowego gabinetu.

Przedstawione rezultaty wpisują się w widoczny w badaniach opinii publicznej od kilku lat trend, który wskazuje na systematyczne zbliżanie się ugrupowań prawicowych do przejęcia sterów w państwie. Z kolei rządząca obecnie tak zwana koalicja 15 października przy aktualnych nastrojach społecznych nie ma szans na utrzymanie władzy przez następną czteroletnią kadencję.

Przytoczone badanie zostało zrealizowane w dniach 6-9 listopada 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Ankieterzy wykorzystali w swojej pracy metodę mix-mode online oraz wspomagane komputerowo standaryzowane wywiady telefoniczne.