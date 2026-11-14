Polityczne trzęsienie ziemi w nowym sondażu. Tak wyglądałby Sejm, gdyby prawica połączyła siły

Nowy sondaż. Jak Polacy zagłosowaliby na dwa wielkie bloki polityczne?

W badaniu sprawdzono hipotetyczny scenariusz wyborczy zakładający rywalizację dwóch dużych bloków politycznych. Jak wyjaśniła Wirtualna Polska, sondaż przygotowano w związku z trwającymi dyskusjami dotyczącymi ewentualnego połączenia sił przez poszczególne ugrupowania.

Respondentów zapytano, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby najważniejsze partie polityczne zdecydowały się wystartować w wyborach ze wspólnych list.

Według wyników sondażu największe poparcie, wynoszące 46,6 proc., uzyskałaby Zjednoczona Prawica. W tym wariancie blok tworzyłyby Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja 15 X, skupiająca Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 oraz Nową Lewicę. Na taką wspólną listę zagłosowałoby 41,3 proc. ankietowanych.

Z badania wynika również, że samodzielnie startująca partia Razem mogłaby liczyć na 5,8 proc. poparcia, co pozwoliłoby jej przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy. Jednocześnie 6,3 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos.

Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie. Jest wyliczenie

Wirtualna Polska przedstawiła także symulację podziału mandatów na podstawie wyników sondażu. Z wyliczeń przeprowadzonych według modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że szeroki blok prawicowy zdobyłby 242 miejsca w Sejmie. Taki wynik oznaczałby uzyskanie samodzielnej większości w 460-osobowej izbie.

Zgodnie z tą samą metodologią Koalicja 15 X mogłaby wprowadzić do parlamentu 212 posłów. Natomiast partii Razem przypadłoby sześć mandatów.

„W tym układzie sojusz Koalicji 15 X oraz partii Razem dysponowałby łącznie zaledwie 218 głosami, czyli o 13 mandatów za mało, aby sformować gabinet większościowy” – podsumowała Wirtualna Polska.

Kiedy przeprowadzono sondaż? Szczegóły badania

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 6–9 listopada 2026 roku. Badanie przeprowadzono metodą mieszaną, łącząc ankiety internetowe (CAWI) ze standaryzowanymi wywiadami telefonicznymi wspomaganymi komputerowo (CATI). Wzięło w nim udział 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Przedstawione wyniki dotyczą hipotetycznego układu wspólnych list wyborczych, a podział mandatów stanowi symulację opartą na przyjętym modelu, nie zaś prognozę rzeczywistego wyniku wyborów.

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