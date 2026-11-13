W Dublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie z udziałem przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch oraz instytucji unijnych, podczas którego Stany Zjednoczone przekazały sojusznikom informacje z bezpośrednich rozmów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem w Moskwie.

Pomimo oceny rozmów jako „pozytywnych”, sygnały płynące z Kremla wskazują, że Władimir Putin i jego otoczenie nie zrezygnowali ze swoich żądań terytorialnych względem Ukrainy.

Dyplomatyczny maraton przynosi pierwsze rezultaty, w tym zapowiedź największej od początku wojny wymiany jeńców oraz silniejsze włączenie przedstawicieli Europy w proces pokojowy, z obietnicą ich obecności na kolejnych spotkaniach, które mają odbyć się już w przyszłym tygodniu.

To była noc pełna napięcia i dyplomatycznych zwrotów akcji. Premier Donald Tusk przekazał w piątek rano za pośrednictwem serwisu X, że późnym wieczorem na lotnisku wojskowym w Dublinie doszło do kluczowych rozmów. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch oraz instytucji unijnych.

Głównym punktem spotkania były informacje z pierwszej ręki prosto z Kremla. Jak ujawnił szef polskiego rządu, Amerykanie poinformowali sojuszników o efektach swojej wizyty w Moskwie. Polskę podczas tych rozmów reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki, co w rozmowie z PAP potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.

Ludzie Trumpa prosto z Moskwy

Zanim amerykańscy wysłannicy pojawili się w Dublinie, odbyli brzemienne w skutkach spotkanie w Rosji. Steve Witkoff, mediator USA w rokowaniach ukraińsko-rosyjskich, oraz Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Zaraz po zakończeniu tych negocjacji Amerykanie polecieli prosto do Irlandii.

W Dublinie czekał już na nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po rozmowie z ukraińskim przywódcą Kushner i Witkoff spotkali się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego kluczowych państw europejskich, by przekazać im ustalenia z Moskwy. Choć wysłannicy Trumpa ocenili rozmowy jako „bardzo pozytywne i owocne”, to sygnały płynące z Kremla wciąż pozostają twarde – Władimir Putin i jego otoczenie nie zrezygnowali ze swoich żądań terytorialnych względem Ukrainy.

Rekordowa wymiana jeńców na horyzoncie

Mimo trudnej postawy Rosji, intensywne negocjacje, które trwały ostatnie trzy dni (zaczynając od rozmów w Abu Zabi), przynoszą pierwsze konkretne efekty. Prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Amerykanami wymienił trzy kluczowe rezultaty tego dyplomatycznego maratonu.

Najbardziej spektakularnym z nich ma być „rezultat humanitarny”. Według zapowiedzi Zełenskiego szykowana jest wymiana jeńców, która ma być największą od początku wybuchu wojny. Kolejnym sukcesem ma być silniejsze włączenie przedstawicieli Europy do procesu pokojowego. Steve Witkoff potwierdził, że „Europejczycy będą obecni na kolejnym spotkaniu”, co ma zagwarantować im równe miejsce przy negocjacyjnym stole.

To jednak nie koniec dyplomatycznej ofensywy. Zełenski zapowiedział, że kolejna runda wielostronnych rozmów odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

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