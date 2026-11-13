Porażające, co ktoś wymalował na biurze posła KO! Dwa razy napisano "Tusk"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-13 13:31

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros powiadomił, że ktoś dopuścił się aktu wandalizmu na jego biuro poselskie znajdujące się w Trzebnicy. - Ręce precz od Republiki - takie hasło zostało wymalowane na budynku. - A do autorów napisów: skoro już robicie Republice reklamę, mam dobrą wiadomość. Przy biurze też są kamery - skomentował poseł.

Poseł Michał Jaros. Na miniaturze zniszczone biuro z napisami Tusk precz. O akcie wandalizmu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: FB/Michał Jaros/ Facebook

Poseł KO Michał Jaros pokazał, jak wygląda jego biuro poselskie w Trzebnicy. Na elewacji budynku pojawił się napisy: "Ręce precz od Republiki. Tusk precz. Tusk". Napisy powstały najpewniej przy pomocy farby w sprayu. Zniszczona została ściana i okna biura. Jaros, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej i szef dolnośląskich struktur partii, zareagował na dewastację w mediach społecznościowych pisząc:

Ktoś pomalował moje biuro poselskie w Trzebnicy. Farbę zmyjemy. Wszyscy wiedzą, że moje biuro jest otwarte także dla tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Wystarczy wejść i porozmawiać. Wypowiedziami na antenie Republiki po zamachu w Krakowie zajmuje się prokuratura i to ona je oceni. A do autorów napisów: skoro już robicie Republice reklamę, mam dobrą wiadomość. Przy biurze też są kamery.

W swoim wpisie poseł Koalicji Obywatelskiej nawiązał do sposobu przedstawienia w telewizji Republika tego, co działo się w Krakowie po zamachu 24-latka, zamachu w wyniku którego kilkanaście osób zostało rannych, a sześć zginęło. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła w czwartek, 12 litopada śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie. Jak podała prokuratura, śledztwo zostało wszczęte w sprawie m.in. o zniesławienie. 

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