Do prokuratury trafiło zawiadomienie na bohaterskiego policjanta! Krzysztof Kwiatkowski ostro: "Przyzwoitość wymaga, by opowiadać po stronie ofiar, a nie sprawcy"

Do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęło zawiadomienie od Polaka mieszkającego w Londynie, kwestionujące legalność użycia broni palnej przez policjanta Jakuba Kulika podczas interwencji oraz okoliczności śmierci Michała Oksińskiego.

Prokuratura, która wcześniej nie widziała podstaw do wszczynania śledztwa z urzędu, teraz musi zbadać zawiadomienie i po analizie dokumentu może odmówić wszczęcia postępowania, uznając działania policjanta za zgodne z prawem.

Krzysztof Kwiatkowski, były Minister Sprawiedliwości, jednoznacznie ocenił zawiadomienie jako bezzasadne i kuriozalne, podkreślając, że działania policjanta były zgodne z przepisami prawa, mając na celu skuteczne wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli.

Prokuratura musiała zająć się pismem, które uderza w policjantów interweniujących podczas krwawego rajdu Michała Oksińskiego. Przypomnijmy: zamachowiec, który wcześniej zamordował własną rodzinę, w sobotę 7 listopada urządził strzelaninę w stolicy Małopolski, zabijając sześć osób. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych nie doszło do jeszcze większej tragedii. Jakub Kulik, mimo odniesionych ran, zdołał oddać strzały, które unieszkodliwiły mordercę.

Zawiadomienie prokuratury

Teraz okazuje się, że sposób zatrzymania napastnika nie spodobał się pewnemu Polakowi mieszkającemu w Londynie. Do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęło zawiadomienie, w którym mężczyzna domaga się zbadania „legalności użycia broni palnej” oraz okoliczności śmierci 24-letniego zamachowca w szpitalu.

Prokuratura wcześniej nie widziała żadnych podstaw, by wszczynać śledztwo przeciwko policjantom z urzędu. Zawiadomienie z Londynu nie musi skończyć się aktem oskarżenia. Prokuratura, po analizie dokumentu, może odmówić wszczęcia śledztwa, uznając, że policjant-bohater nie złamał prawa, a jedynie wypełnił swój najtrudniejszy obowiązek.

Krzysztof Kwiatkowski komentuje

O skomentowanie zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta poprosiliśmy byłego ministra sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Jak się okazuje, polityk nie miał żadnych wątpliwości co do legalności postępowania funkcjonariusza.

Zawiadomienie złożone przeciwko policjantowi Jakubowi Kulikowi jest całkowicie bezzasadne i kuriozalne. Nie widzę tu żadnej podstawy do stwierdzenia, że mogło dojść do naruszenia przepisów prawa. Przepisy mówią o tym, że policjant może używać broni bez ostrzeżenia jeżeli mamy sytuację, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Tak było w tym przypadku. Leżący napastnik dalej miał broń obok siebie i mógł stanowić śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi. Prawo wymaga zakończenia użycia broni po osiągnięciu celu. Celem nie jest taka czy inna pozycja sprawcy - leżąca, stojąca czy siedząca. Celem jest skuteczne wyeliminowanie zagrożenia. Policjant działał zgodnie z przepisami prawa, które w tym zakresie obowiązuje. Jego celem są czynności, które mają służyć unieszkodliwieniu sprawcy, w celu zabezpieczenia zdrowia i życia obywateli. To się stało.

- powiedział nam.

Zapytany, czy takie zawiadomienia mogą mieć wpływ na podjęcie działania przez policję w przyszłości, Krzysztof Kwiatkowski odpowiedział bez wahania. Podkreślił, że jego zdaniem wniosek zostanie oddalony jako bezzasadny, a Jakub Kulik nie zostanie ukarany za swoje zachowanie.

Nie samo zawiadomienie mogłoby mieć wpływ na policjantów, ale sposób reakcji na to zawiadomienie. Już mamy wypowiedzi prokuratury, które mówią jednoznacznie, że nie widzą uzasadnionego podejrzenia przestępstwa, które by miało wynikać z tego zawiadomienia złożonego przeciwko policjantowi. Jestem absolutnie przekonany i nie widzę innej możliwości niż żeby wniosek został oddalony jako niemający uzasadnienia i taka reakcja reakcja prokuratury będzie jednoznacznym sygnałem, że w sytuacji, w której ważymy rację zbrodniarza i policjanta zawsze państwo i jego instytucje będą opowiadać się po stronie tych, którzy chronią naszego bezpieczeństwa.

- zaznaczył były szef resortu sprawiedliwości.

Krzysztof Kwiatkowski nie gryzł się w język, kiedy mówił o autorze zawiadomienia.

- To zawiadomienie świadczy o tym, że Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii jest już w innych realiach niż ta tragedia w Krakowie, z którą mieliśmy do czynienia. Chyba ma źle usystematyzował wartości, którymi się kieruje. Dla mnie zawsze nadrzędną wartością będzie dobro ofiar, a nie sprawcy, oczywiście oceniając także prawidłowość działania zgodnie z przepisami - mówił w rozmowie z nami - dodał.

W naszej galerii zobaczysz marsz ciszy ku pamięci ofiar zamachu w Krakowie:

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