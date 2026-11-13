Śledztwo po relacji Telewizji Republika z zamachu w Krakowie. KRRiT bada tysiące skarg

Prokuratura w Krakowie bada wypowiedzi wyemitowane podczas relacji Telewizji Republika z zamachu

KRRiT wszczęła postępowanie wyjaśniające po tysiącach skarg dotyczących przekazu stacji

W transmisji padały twierdzenia o nieobecności policji, którym przeczyły później opublikowane nagrania

Goście programu wskazywali, że reakcja może należeć zarówno do KRRiT, jak i organów ścigania

Prokuratura i KRRiT badają relację Telewizji Republika z zamachu

Sprawa dotyczy transmisji prowadzonej 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie przez Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Telewizji Republika, w trakcie zamachu. Na antenie pojawiały się między innymi informacje o rzekomej nieobecności policji oraz wypowiedzi o udziale cudzoziemców w zdarzeniu.

Nagrania opublikowane po transmisji pokazywały, że w pobliżu Sakiewicza stał funkcjonariusz policji. Część informacji przekazywanych na antenie nie znalazła później potwierdzenia. Po relacji do KRRiT wpłynęły tysiące skarg, a Rada wszczęła postępowanie wyjaśniające.

12 listopada Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi emitowanych na antenie. Z dostępnych informacji wynika, że śledczy sprawdzają możliwe naruszenie art. 212 i art. 257 Kodeksu karnego, dotyczących odpowiednio zniesławienia i publicznego znieważenia. Policja zwróciła się także do stacji o wydanie zapisu transmisji i dokumentów koncesyjnych.

Granice odpowiedzialności za słowa w czasie kryzysu

Beata Grabarczyk i Marcin Celiński zwracali w „Expressie Biedrzyckiej” uwagę, że niezweryfikowane informacje podawane podczas dramatycznych wydarzeń mogą wprowadzać odbiorców w błąd i podsycać emocje. Krytycznie ocenili też sposób, w jaki Telewizja Republika przedstawiała sytuację w Krakowie.

Celiński uznał, że przekaz o braku działań policji i zagrożeniu ze strony określonych grup może podsycać niepokój oraz destabilizować sytuację. Zaznaczył przy tym, że wolność słowa nie oznacza prawa do świadomego wprowadzania odbiorców w błąd. Były to opinie wyrażone w rozmowie, a ich oceną prawną zajmą się właściwe organy.

Co mogą zrobić KRRiT i prokuratura

Rozmówcy wskazywali dwie drogi reakcji: postępowanie przed KRRiT albo postępowanie karne. KRRiT może sprawdzić, czy nadawca wywiązuje się z obowiązków wynikających z koncesji i ustawy o radiofonii i telewizji. Ewentualna odpowiedzialność karna wymaga osobnego postępowania oraz oceny konkretnych wypowiedzi.

Grabarczyk zwracała też uwagę, że nadawca ma obowiązek przechowywać zapis wyemitowanych materiałów przez 28 dni. Uprawnione organy mogą zażądać jego wydania. Jej zdaniem zapis publicznej transmisji nie powinien być objęty tajemnicą dziennikarską.

Poruszono również kwestię promowania produktów przez prowadzących programy informacyjne oraz zbiórek organizowanych przez stację. Grabarczyk i Celiński oceniali, że także te praktyki powinny zostać sprawdzone przez KRRiT. Postępowanie KRRiT i śledztwo prokuratury mają wyjaśnić, czy relacja z Krakowa naruszyła obowiązujące przepisy.

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