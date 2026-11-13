Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości. Piotr Semka widzi w nim patrona części prawicy

Karol Nawrocki przeszedł w Marszu Niepodległości z biało-czerwoną flagą

Zdaniem Jana Wróbla prezydent został przyjęty cieplej niż rok wcześniej

Piotr Semka nazwał Nawrockiego patronem części społeczeństwa niezadowolonej z rządów Donalda Tuska

Według Semki konflikty na prawicy utrudniają utworzenie trwałej koalicji rządowej

Jak przyjęto Nawrockiego na Marszu Niepodległości?

Karol Nawrocki pojawił się 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie, odbywającym się w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Media relacjonowały, że prezydent szedł z biało-czerwoną flagą, a uczestnicy witali go okrzykami i śpiewem hymnu.

W „Porannym Ringu” Jan Wróbel uznał, że prezydent mógł być zadowolony z przebiegu marszu. Jego zdaniem reakcja uczestników była wyraźnie cieplejsza niż rok wcześniej. Piotr Semka zauważył z kolei, że Nawrocki chętnie pojawia się w ważnych momentach i włącza się w wydarzenia o dużym znaczeniu symbolicznym.

Nawrocki patronem niezadowolonych z rządu?

Piotr Semka ocenił, że prezydent jest patronem tej części społeczeństwa, która jest niezadowolona z rządów Donalda Tuska. Zastrzegł jednak, że otwarte poparcie przez głowę państwa konkretnej listy wyborczej mogłoby osłabić pozycję samego prezydenta.

Publicysta porównał tę rolę do pozycji, jaką, jego zdaniem, Aleksander Kwaśniewski zajmował w latach 1997–2001. Zaznaczył przy tym, że chodzi o podobną funkcję polityczną, a nie o porównanie poglądów obu polityków.

Co utrudnia porozumienie na prawicy?

Semka przekonywał, że rozdrobnienie prawicy może zwiększać oczekiwania wobec Nawrockiego jako nieformalnego lidera. Wskazywał, że po tej stronie sceny politycznej działają różne środowiska, a jej najważniejsi politycy mają własne słabości i ograniczenia.

Według publicysty największą przeszkodą dla współpracy są wzajemne niechęci między liderami. Jako przykłady wskazał konflikt Sławomira Mentzena z Jarosławem Kaczyńskim oraz wrogi stosunek Grzegorza Brauna do pozostałych środowisk prawicowych. Jego zdaniem takie spory mogą utrudnić powstanie trwałej koalicji i stabilnego rządu.

Czy prezydent mógłby pogodzić prawicę?

Semka wyraził nadzieję, że Nawrocki mógłby odegrać rolę integrującą i posadzić zwaśnione środowiska przy jednym stole. Mówił też o potrzebie rozmów poza kamerami oraz stopniowego łagodzenia sporów między politykami prawicy.

Na razie są to jednak jedynie rozważania, a nie zapowiedź działań prezydenta. Pozostaje pytanie, czy obecność Nawrockiego na wydarzeniach gromadzących prawicowych wyborców przełoży się na jego trwałą rolę po tej stronie sceny politycznej.

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