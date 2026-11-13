Nowy sondaż nie spodoba się Morawieckiemu. Czy warto było odchodzić z PiS?

Sondaż wyborczy - listopada 2026

Z najnowszego zestawienia sondażowego wynika, że na czele ugrupowań utrzymuje się KO, zdobywając 34,06 proc. głosów (wzrost o 0,62 pkt. proc.). Na drugiej pozycji plasuje się PiS z poparciem 22,09 proc. (-0,26 p.p.), a podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 13,15 proc. badanych (wzrost o 0,91 p.p.). W parlamencie znalazłyby się jeszcze dwie formacje: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,52 proc. (w górę o 0,68 p.p.) oraz Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,01 proc. respondentów (minus 0,09 p.p.).

W nowym sondażu najbardziej stratny (minus 0,77 p.p.) jest Rozwój Plus, który z wynikiem 4,42 proc. tym razem nie wchodzi do Sejmu.

Kłopoty Rozwoju Plus

– Nie daję Morawieckiemu większych szans na sukces w polityce. On przegrał konflikt w PiS, a wyborcy nie chcą głosować na przegranych – ocenia politolog, prof. Kazimierz Kik. - Jeżeli jednak uda się Morawieckiemu i jego ludziom wejść do Sejmu, będą mieli otwartą drogę do koalicji z kilkoma ugrupowaniami. Mogą porozumieć się z Konfederacją Mentzena, a nawet z Koalicją Obywatelską, bowiem Rozwój Plus pozycjonuje się na scenie politycznej jako ugrupowanie centrowe. O ile potencjalni koalicjanci nie uznają Morawieckiego za polityka obciążonego rządami PiS - dodaje prof. Kik.

Badanie wykonano w dniach 9–10 listopada na próbie 1052 dorosłych Polaków.

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