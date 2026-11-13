Nowy sondaż nie spodoba się Morawieckiemu. Czy warto było odchodzić z PiS?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-13 5:00

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, przygotowany przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, nie przynosi wielu zmian – sytuacja na scenie politycznej jest stabilna. Największa zmiana dotknęła jednak Rozwój Plus, ponieważ poparcie na poziomie 4,42 proc. nie daje partii Mateusza Morawieckiego (58 l.) szans na wejście do Sejmu.

Zamyślony Mateusz Morawiecki w ciemnym garniturze siedzi w ławach sejmowych. O sondażu dla SE Polityka przeczytasz w tekście.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Sondaż wyborczy - listopada 2026

Z najnowszego zestawienia sondażowego wynika, że na czele ugrupowań utrzymuje się KO, zdobywając 34,06 proc. głosów (wzrost o 0,62 pkt. proc.). Na drugiej pozycji plasuje się PiS z poparciem 22,09 proc. (-0,26 p.p.), a podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 13,15 proc. badanych (wzrost o 0,91 p.p.). W parlamencie znalazłyby się jeszcze dwie formacje: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,52 proc. (w górę o 0,68 p.p.) oraz Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,01 proc. respondentów (minus 0,09 p.p.).

W nowym sondażu najbardziej stratny (minus 0,77 p.p.) jest Rozwój Plus, który z wynikiem 4,42 proc. tym razem nie wchodzi do Sejmu.

Kłopoty Rozwoju Plus

– Nie daję Morawieckiemu większych szans na sukces w polityce. On przegrał konflikt w PiS, a wyborcy nie chcą głosować na przegranych – ocenia politolog, prof. Kazimierz Kik. - Jeżeli jednak uda się Morawieckiemu i jego ludziom wejść do Sejmu, będą mieli otwartą drogę do koalicji z kilkoma ugrupowaniami. Mogą porozumieć się z Konfederacją Mentzena, a nawet z Koalicją Obywatelską, bowiem Rozwój Plus pozycjonuje się na scenie politycznej jako ugrupowanie centrowe. O ile potencjalni koalicjanci nie uznają Morawieckiego za polityka obciążonego rządami PiS - dodaje prof. Kik. 

Badanie wykonano w dniach 9–10 listopada na próbie 1052 dorosłych Polaków.

Mateusz Morawiecki z ochroną
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