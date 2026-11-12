Policja żąda nagrań z protestu przed TK. Stanowcza odmowa wPolsce24

Policja zażądała nagrań od wPolsce24. Redakcja odmówiła

Według informacji opublikowanych przez portal wPolsce24.tv stacja zdecydowała się nie przekazywać nagrań organom ścigania po konsultacji ze swoim działem prawnym. Redaktor naczelny telewizji Jacek Karnowski określił działania służb jako „niepokojący sygnał” i zapowiedział „twardą obronę wolności słowa i pluralizmu mediów”.

Wcześniej tego samego dnia policjanci w cywilnych ubraniach pojawili się w siedzibie TV Republika, gdzie zostawili w recepcji oficjalne wezwanie do udostępnienia nagrań z manifestacji zorganizowanej w połowie października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Redakcja wPolsce24 przekazała, że otrzymała podobne pismo.

W dokumencie z 15 października, który redakcja ujawniła w czwartek, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do stacji „w związku ze zdarzeniami, jakie miały miejsce 14.10.2026 r.”. Śledczy domagali się przekazania nagrań „z przebiegu manifestacji od momentu podjęcia decyzji przez Policję o odsunięciu protestujących w celu umożliwienia wjazdu pojazdom na teren Trybunału Konstytucyjnego (...) do godziny 13”.

Jacek Karnowski komentuje działania policji. Stacja nie przekaże materiałów

Jacek Karnowski wyjaśnił na antenie wPolsce24, że prawnicy stacji nie znaleźli w otrzymanym piśmie „wystarczającej oraz precyzyjnej podstawy prawnej”, która zobowiązywałaby redakcję do udostępnienia organom ścigania niepublikowanych nagrań dziennikarskich. Dlatego telewizja postanowiła na razie odmówić wydania materiałów.

Redaktor naczelny przyznał, że organy ścigania zwracają się czasem do mediów o przekazanie materiałów w związku z prowadzonymi postępowaniami. Jego zdaniem skierowanie nieumundurowanych policjantów bezpośrednio do siedziby redakcji jest jednak „procedurą wyjątkowo niepokojącą i niespotykaną w dotychczasowej praktyce prasowej”. Karnowski wskazywał również na „brak zaufania do intencji władzy oraz obawę o bezpieczeństwo uczestników manifestacji”.

- Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy sprzed Trybunału Konstytucyjnego, mogę to powiedzieć dlatego, że mamy niskie zaufanie i może to być użyte na przykład do jakiegoś rozpracowywania bądź identyfikacji uczestników protestu. Więc tego na pewno nie zrobimy i to mogę zadeklarować w naszym imieniu – zapewnił na antenie redaktor naczelny wPolsce24.

Prokuratura wyjaśnia, dlaczego zażądała nagrań od TV Republika

W czwartek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda przekazała PAP informacje dotyczące odrębnego żądania skierowanego do TV Republika. Wyjaśniła, że prokurator wystąpił o przekazanie materiałów w ramach śledztwa wszczętego po zawiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Postępowanie dotyczy incydentów z 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których pokrzywdzonymi są policjanci oraz premier. Śledczy zażądali nagrań z manifestacji, logów z systemów emisyjnych i systemów służących do przygotowywania pasków informacyjnych, a także dokumentacji organizacyjnej telewizji. Chodzi między innymi o kopie koncesji, grafiki pracy, zakresy obowiązków pracowników oraz listy obecności.

Prokurator Julia Szozda zaznaczyła, że wezwanie nie obejmowało sprzętu elektronicznego ani dokumentacji chronionej tajemnicą dziennikarską.