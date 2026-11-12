Tusk do Nawrockiego: „Nie lękaj się, prezydencie”. Poszło o zaproszenie do domu premiera

Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego do swojego domu w Sopocie

W środę, 11 listopada podczas uroczystości chrztu nowego promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie, zorganizowanej w Narodowe Święto Niepodległości, premier Donald Tusk skierował zaproszenie do prezydenta Karola Nawrockiego.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać; trochę czekałem na to zaproszenie. Ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. (…) Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie (jest) nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział Tusk.

W czwartek, 12 listopada do propozycji premiera odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jego zdaniem zaproszenie nie było szczere, a cały gest miał charakter polityczny. Zaznaczył również, że spotkanie może się odbyć po spełnieniu oczekiwań Karola Nawrockiego, czyli:

- Wycofania policji z Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienia wejścia do Trybunału sędziom, którzy mają tam prawo przebywać, bo są sędziami Trybunału – poinformował.

„Nie lękaj się, prezydencie”. Tusk odpowiada na warunki Nawrockiego

Zapytany w czwartek w Dublinie o możliwość spotkania z prezydentem Donald Tusk podkreślił, że wierzy w sens rozmów w cztery oczy, prowadzonych w spokojnej atmosferze, bez agresji i wzajemnych ataków. Premier ponownie zapewnił, że jego zaproszenie do domu w Sopocie pozostaje aktualne. Zaznaczył, że chciałby spotkać się z Karolem Nawrockim, wspólnie przełamać się opłatkiem i porozmawiać w bardziej osobistej atmosferze o sprawach dotyczących Polski oraz wzajemnych relacjach.

Donald Tusk przypomniał także, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego uzgodnił z Karolem Nawrockim, że do takiej rozmowy dojdzie.

– To prezydent zaproponował: „wyślę panu esemesa z propozycją daty, miejsca”. Ja powiedziałem: „okej, czekam”. A później nagle się coś tam zmieniło – relacjonował szef rządu.

Premier stwierdził również, że najchętniej zwróciłby się do prezydenta słowami: „nie lękaj się, prezydencie, ja ci nic nie zrobię w czasie takiego spotkania”.

– Jeśli ktoś kogoś zaprasza na opłatek, a druga strona mówi o jakichś warunkach, to znaczy, że tam coś nie gra tak do końca – dodał Tusk.

Spór o spotkanie prezydenta z premierem. W tle Trybunał Konstytucyjny

3 listopada, po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Donald Tusk przekazał, że zaproponował Karolowi Nawrockiemu rozmowę w cztery oczy. Jej celem było omówienie sposobów na trwałe zmniejszenie napięć w Polsce.

6 listopada szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował na platformie X, że rozmawiał o planowanym spotkaniu z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem. Jak przekazał, przedstawił mu „stanowisko Prezydenta RP przedstawione podczas RBN: wychodzą z terenu TK kordony Policji, wchodzą do TK legalni sędziowie”. Tego samego dnia Grabiec stwierdził, że Bogucki „mówił o jakichś warunkach wstępnych, które powinny być spełnione”. Ocenił też, że takie podejście jest niewłaściwe, ponieważ „prezydent Polski z premierem powinni być w stanie rozmawiać bez stawiania wstępnych warunków”.

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Premier i prezydent mają odmienne stanowiska

30 października przedstawiciele grupy osób wybranych w obecnej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, objęła kierowanie Trybunałem. Wydała również zarządzenie dotyczące przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Bogdan Święczkowski ocenił te działania jako uzurpację. Podobne stanowisko przedstawił prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził wówczas m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Donald Tusk przedstawił natomiast odmienne stanowisko. Przypomniał, że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jednak prezydent nie przyjął ślubowania od części z nich. Według premiera prezes Bogdan Święczkowski utrudniał im rozpoczęcie pracy, a gdy po wielu tygodniach oczekiwania zdecydowali się wykonywać swoje obowiązki, „zostali zaatakowani”. W czwartek szef rządu ponownie odniósł się do sytuacji w Trybunale. – Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o TK. W tym sensie rozstrzygnięta, że mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK.