Bogdan Święczkowski oraz Bartłomiej Sochański, w asyście Stanisława Piotrowicza i Jarosława Wyrembaka, pojawili się przed bramą Trybunału Konstytucyjnego przed godziną 11:00. Przynieśli ze sobą dokument zawierający postanowienie Sądu Najwyższego, które uchyliło decyzję o przerwie w ich czynnościach służbowych. Choć dokument miał pozwolić na powrót do pracy, sędziowie nie weszli do środka. Przed budynkiem natknęli się na policję i zamkniętą bramę.

Święczkowski grzmi przez megafon

Widząc, że nikt nie zamierza odebrać dokumentu, Bogdan Święczkowski sięgnął po megafon. Sędzia wzywał dowódcę zabezpieczających teren policjantów, by ten natychmiast stawił się przed nim. – Wzywam funkcjonariuszy policji do odebrania tego postanowienia. Jednocześnie chcę państwa poinformować, że wszyscy uzurpatorzy oraz pracownicy Trybunału otrzymali drogą elektroniczną to postanowienie, które jest natychmiastowo wykonalne – ogłosił Święczkowski.

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Gdy mundurowi nie zareagowali na jego wezwanie, sędzia zarzucił im tchórzostwo. Nie szczędził funkcjonariuszom złośliwości. – Boicie się, szanowni państwo? Tchórz was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. To jest tylko kartka papieru (...) to nie jest nic zagrożonego jakąś chorobą zakaźną – perorował.

Sędzia stwierdził też, że „najprawdopodobniej” będzie musiał poprosić o pomoc komornika, żeby „opróżnić ten gmach”. Do mundurowych mówił z kolei, że ich dowódca może dopuszczać się czynów o charakterze kryminalnym, nie wykonując postanowienia SN.

Wojna na dokumenty i „pieczątki z ziemniaka”

Sytuacja przed budynkiem to efekt zamieszania wokół decyzji Sądu Najwyższego. Najpierw SN uznał się za niewłaściwy organ do zajmowania się sprawą przerwy w czynnościach sędziów, ale po zażaleniu Święczkowskiego i Sochańskiego unieważnił swoją decyzję. Ostatecznie SN poinformował o uchyleniu zarządzeń o zawieszeniu sędziów. Z taką interpretacją nie zgadza się jednak pełniąca obowiązki prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska. W oficjalnym oświadczeniu przekazała, że orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają jakiegokolwiek wpływu na skuteczność zarządzeń o przerwie w czynnościach sędziów.

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Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując działania sędziów przed budynkiem Trybunału. - Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem – napisał minister Żurek. Wskazał, że pierwszą decyzję SN wydał „legalny sędzia”, a późniejsze zapadły z udziałem neosędziów, przez co SN w ogóle nie miał prawa rozpoznawać sprawy.

Minister sprawiedliwości nie odmówił sobie przy tym zgryźliwego komentarza pod adresem zapowiedzi o sprowadzeniu komornika. - Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka – podsumował polityk.

Ostatecznie Bogdan Święczkowski poinformował, że zawiesi dokument z uchwałą SN na furtce przy budynku instytucji.

Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem. W sprawie Bogdana Święczkowskiego słyszymy dziś o dwóch sprzecznych rozstrzygnięciach SN. Tylko że jedno wydał legalny sędzia, a późniejsze zapadły z udziałem neosędziów. To zasadnicza różnica. Uporządkujmy fakty. 6 listopada 2026 r. legalny sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sygn. akt: I ZZ 2/26) orzekł, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie ma kompetencji do rozpatrywania zażaleń Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na odsunięcie ich od czynności w Trybunale Konstytucyjnym. Właściwy jest Trybunał Konstytucyjny. Tam przekazano sprawę. Koniec. 10 listopada do akcji wkroczyli neosędziowie Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski (oboje powołani do SN 10 października 2018 r.). Najpierw stwierdzili, że uchylają postanowienie sędziego Korzeniowskiego, a następnie, w odrębnym rozstrzygnięciu, decyzje o odsunięciu Święczkowskiego i Sochańskiego. Przypomnę: neosędziowie Szczepaniec i Dobrowolski trafili do SN na wniosek neoKRS. Wadliwość tej procedury i jej konsekwencje dla niezależności sądów były wielokrotnie oceniane przez TSUE, ETPCz i polski Sąd Najwyższy. 23 stycznia 2020 r. trzy połączone izby SN stwierdziły, że udział osoby powołanej do SN z udziałem neoKRS oznacza nienależytą obsadę sądu. 24 września 2025 r. siedmiu sędziów SN (III PZP 1/25) uznało określone orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej za niebyłe, czyli niewywołujące skutków prawnych. Wniosek: SN w ogóle nie miał prawa rozpoznawać sprawy Święczkowskiego. Wyjaśnił to sędzia SN Jarosław Matras: Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie była właściwa dla sprawy, a postanowienie sędziego Korzeniowskiego było niezaskarżalne (11 listopada, 2026r, „Dziennik Gazeta Prawna”). Mimo to Szczepaniec i Dobrowolski zażalenie przyjęli i rozpoznali. Wszystko w jeden dzień. Tempo kosmiczne. Szkoda, że obywatele na swoje sprawy muszą czekać miesiącami. Sędzia Matras mówi wprost o naruszeniu prawa na wielu płaszczyznach. Prawo obowiązuje wszystkich. Także tych, którzy przyzwyczaili się, że można je naginać do własnych potrzeb. Teraz pan Święczkowski próbuje wejść do Trybunału Konstytucyjnego z komornikiem. Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 12, 2026