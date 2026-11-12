Bogdan Święczkowski oraz Bartłomiej Sochański, w asyście Stanisława Piotrowicza i Jarosława Wyrembaka, pojawili się przed bramą Trybunału Konstytucyjnego przed godziną 11:00. Przynieśli ze sobą dokument zawierający postanowienie Sądu Najwyższego, które uchyliło decyzję o przerwie w ich czynnościach służbowych. Choć dokument miał pozwolić na powrót do pracy, sędziowie nie weszli do środka. Przed budynkiem natknęli się na policję i zamkniętą bramę.
Święczkowski grzmi przez megafon
Widząc, że nikt nie zamierza odebrać dokumentu, Bogdan Święczkowski sięgnął po megafon. Sędzia wzywał dowódcę zabezpieczających teren policjantów, by ten natychmiast stawił się przed nim. – Wzywam funkcjonariuszy policji do odebrania tego postanowienia. Jednocześnie chcę państwa poinformować, że wszyscy uzurpatorzy oraz pracownicy Trybunału otrzymali drogą elektroniczną to postanowienie, które jest natychmiastowo wykonalne – ogłosił Święczkowski.
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Gdy mundurowi nie zareagowali na jego wezwanie, sędzia zarzucił im tchórzostwo. Nie szczędził funkcjonariuszom złośliwości. – Boicie się, szanowni państwo? Tchórz was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. To jest tylko kartka papieru (...) to nie jest nic zagrożonego jakąś chorobą zakaźną – perorował.
Sędzia stwierdził też, że „najprawdopodobniej” będzie musiał poprosić o pomoc komornika, żeby „opróżnić ten gmach”. Do mundurowych mówił z kolei, że ich dowódca może dopuszczać się czynów o charakterze kryminalnym, nie wykonując postanowienia SN.
Wojna na dokumenty i „pieczątki z ziemniaka”
Sytuacja przed budynkiem to efekt zamieszania wokół decyzji Sądu Najwyższego. Najpierw SN uznał się za niewłaściwy organ do zajmowania się sprawą przerwy w czynnościach sędziów, ale po zażaleniu Święczkowskiego i Sochańskiego unieważnił swoją decyzję. Ostatecznie SN poinformował o uchyleniu zarządzeń o zawieszeniu sędziów. Z taką interpretacją nie zgadza się jednak pełniąca obowiązki prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska. W oficjalnym oświadczeniu przekazała, że orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają jakiegokolwiek wpływu na skuteczność zarządzeń o przerwie w czynnościach sędziów.
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Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując działania sędziów przed budynkiem Trybunału. - Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem – napisał minister Żurek. Wskazał, że pierwszą decyzję SN wydał „legalny sędzia”, a późniejsze zapadły z udziałem neosędziów, przez co SN w ogóle nie miał prawa rozpoznawać sprawy.
Minister sprawiedliwości nie odmówił sobie przy tym zgryźliwego komentarza pod adresem zapowiedzi o sprowadzeniu komornika. - Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka – podsumował polityk.
Ostatecznie Bogdan Święczkowski poinformował, że zawiesi dokument z uchwałą SN na furtce przy budynku instytucji.