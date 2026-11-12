Kłopoty TV Republika po zamachu w Krakowie! Policja pojawiła się w siedzibie stacji

Krakowska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo dotyczące wypowiedzi emitowanych na antenie Telewizji Republika.

Śledztwo koncentruje się na treściach wyemitowanych po wydarzeniach z 7 listopada i ma na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów Kodeksu karnego.

Podstawą prawną są podejrzenia o zniesławienie za pomocą środków masowego przekazu oraz publiczne znieważenie grupy osób lub konkretnej osoby z powodu jej przynależności, za co grożą kary pozbawienia wolności do roku lub do 3 lat.

Śledczy z Krakowa nie zamierzają przymykać oczu na to, co działo się na wizji po dramatycznych wydarzeniach z 7 listopada. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, oficjalnie wszczęto śledztwo dotyczące wypowiedzi emitowanych na antenie Telewizji Republika. Sprawą zajmuje się prokurator z II Wydziału Śledczego.

Poważne paragrafy

Ustalenia śledczych opierają się na dwóch konkretnych artykułach Kodeksu karnego, które zwiastują spore problemy dla autorów kontrowersyjnych słów. Pierwszy z nich, art. 212 par. 2, dotyczy zniesławienia za pomocą środków masowego przekazu. Za takie działanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet rok więzienia.

Jeszcze poważniej brzmią podejrzenia dotyczące złamania art. 257 par. 1. Chodzi o publiczne znieważenie grupy osób lub konkretnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej. W tym przypadku prawo jest nieubłagane – sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Śledczy badają nagrania

Na ten moment prokuratura zachowuje powściągliwość w ujawnianiu szczegółów. W oficjalnym komunikacie nie wskazano jeszcze konkretnych nazwisk ani cytatów, które stały się powodem wszczęcia postępowania. Wiadomo jedynie, że śledczy pod lupę wzięli materiały wyemitowane po zamachu terrorystycznym, do którego doszło w Krakowie na początku listopada.

Wiadomość o działaniach krakowskiej prokuratury jako jeden z pierwszych podał portal Interia. Postępowanie jest na etapie gromadzenia i analizy dowodów, które mają wykazać, czy granica wolności słowa w telewizyjnym studiu została przekroczona.

Policja w siedzibie TV Republika

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) pojawili się w siedzibie Telewizji Republika na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, żądając wydania nagrań z emisji stacji z 16 października. Chodziło o materiały dotyczące relacji sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego, wyemitowane w godzinach 12-14:59.

Obecność służb i cel wizyty potwierdziła rzeczniczka CBZC oraz komunikat policji, wskazując na zabezpieczenie materiałów do śledztwa.

Podczas wizyty doszło do krótkiego spięcia, po którym funkcjonariusze opuścili budynek, ścigani przez pracowników stacji i posłów PiS (Dariusza Mateckiego i Mariusza Goska) do metra. Ostatecznie policjanci zostali odebrani samochodem.

Działania CBZC są częścią śledztwa prokuratury, wszczętego po zawiadomieniu szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Śledztwo dotyczy wydarzeń z 16 października w Warszawie, w tym ataku na funkcjonariuszkę policji, gróźb wobec policjantów oraz premiera Donalda Tuska. Prokuratura bada, czy Telewizja Republika publicznie zachęcała do rozpowszechniania informacji z życia prywatnego policjantki bez jej zgody, analizuje paski informacyjne, wypowiedzi reporterów oraz ewentualne groźby bezprawne.

Sonda Czy telewizja Republika powinna zostać ukarana za fałszywy przekaz w relacji z zamachu w Krakowie? Tak Nie Nie mam zdania