Kłopoty TV Republika po zamachu w Krakowie! Policja pojawiła się w siedzibie stacji

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-12 12:25

To może być potężny cios dla Telewizji Republika. Krakowska prokuratura oficjalnie zajęła się wypowiedziami, które padły na antenie stacji po niedawnym ataku terrorystycznym. Śledczy sprawdzają, czy doszło do zniesławienia oraz znieważenia osób ze względu na ich pochodzenie i wyznanie.

Tomasz Sakiewicz w studiu TV Republika. Na wstawce wpis krytykujący stację. O śledztwie prokuratury czytaj na SE Polityka.
Autor: x.com / Patryk Michalski; Kudelski Marek / Super Express
  • Krakowska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo dotyczące wypowiedzi emitowanych na antenie Telewizji Republika.
  • Śledztwo koncentruje się na treściach wyemitowanych po wydarzeniach z 7 listopada i ma na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów Kodeksu karnego.
  • Podstawą prawną są podejrzenia o zniesławienie za pomocą środków masowego przekazu oraz publiczne znieważenie grupy osób lub konkretnej osoby z powodu jej przynależności, za co grożą kary pozbawienia wolności do roku lub do 3 lat.

Śledczy z Krakowa nie zamierzają przymykać oczu na to, co działo się na wizji po dramatycznych wydarzeniach z 7 listopada. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, oficjalnie wszczęto śledztwo dotyczące wypowiedzi emitowanych na antenie Telewizji Republika. Sprawą zajmuje się prokurator z II Wydziału Śledczego.

Poważne paragrafy

Ustalenia śledczych opierają się na dwóch konkretnych artykułach Kodeksu karnego, które zwiastują spore problemy dla autorów kontrowersyjnych słów. Pierwszy z nich, art. 212 par. 2, dotyczy zniesławienia za pomocą środków masowego przekazu. Za takie działanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet rok więzienia.

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Jeszcze poważniej brzmią podejrzenia dotyczące złamania art. 257 par. 1. Chodzi o publiczne znieważenie grupy osób lub konkretnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej. W tym przypadku prawo jest nieubłagane – sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Śledczy badają nagrania

Na ten moment prokuratura zachowuje powściągliwość w ujawnianiu szczegółów. W oficjalnym komunikacie nie wskazano jeszcze konkretnych nazwisk ani cytatów, które stały się powodem wszczęcia postępowania. Wiadomo jedynie, że śledczy pod lupę wzięli materiały wyemitowane po zamachu terrorystycznym, do którego doszło w Krakowie na początku listopada.

Wiadomość o działaniach krakowskiej prokuratury jako jeden z pierwszych podał portal Interia. Postępowanie jest na etapie gromadzenia i analizy dowodów, które mają wykazać, czy granica wolności słowa w telewizyjnym studiu została przekroczona.

Policja w siedzibie TV Republika

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) pojawili się w siedzibie Telewizji Republika na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, żądając wydania nagrań z emisji stacji z 16 października. Chodziło o materiały dotyczące relacji sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego, wyemitowane w godzinach 12-14:59.

Obecność służb i cel wizyty potwierdziła rzeczniczka CBZC oraz komunikat policji, wskazując na zabezpieczenie materiałów do śledztwa.

Podczas wizyty doszło do krótkiego spięcia, po którym funkcjonariusze opuścili budynek, ścigani przez pracowników stacji i posłów PiS (Dariusza Mateckiego i Mariusza Goska) do metra. Ostatecznie policjanci zostali odebrani samochodem.

Działania CBZC są częścią śledztwa prokuratury, wszczętego po zawiadomieniu szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Śledztwo dotyczy wydarzeń z 16 października w Warszawie, w tym ataku na funkcjonariuszkę policji, gróźb wobec policjantów oraz premiera Donalda Tuska. Prokuratura bada, czy Telewizja Republika publicznie zachęcała do rozpowszechniania informacji z życia prywatnego policjantki bez jej zgody, analizuje paski informacyjne, wypowiedzi reporterów oraz ewentualne groźby bezprawne.

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