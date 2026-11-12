Jak policja poradziła sobie podczas zamachu w Krakowie? Polacy wydali werdykt

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-12 14:00

Tragiczny w skutkach zamach na niewinne osoby na krakowskim Rynku Głównym jest szeroko komentowany w mediach. Ocenie podlega też reakcja policji podczas tego wydarzenia. Jak działania funkcjonariuszy oceniają Polacy? Według sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego dla „Super Expressu”, aż 81 proc. badanych wystawiło policji dobrą ocenę.

Trzej policjanci na krakowskiej ulicy obok radiowozu. O ocenie ich pracy po zamachu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Na krakowskim Rynku Głównym ciężko uzbrojony Michał O. zastrzelił 6 osób i ranił 15 kolejnych, a podczas pościgu na Kazimierzu został postrzelony i zatrzymany przez policjantów, z których dwóch odniosło ciężkie obrażenia.
  • Po ataku w mediach pojawiły się zarzuty o zbyt małą liczbę funkcjonariuszy w mieście, jednak małopolska policja zdementowała te doniesienia, wyjaśniając, że do obsługi zdarzenia zadysponowano łącznie 1167 policjantów.
  • Ostatecznie w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” aż 81 proc. Polaków dobrze oceniło reakcję policji podczas zamachu.

Tragiczny bilans zamachu

7 listopada po południu uzbrojony w karabin zamachowiec Michał O. przez kilka minut strzelał z okna samochodu do ludzi znajdujących się na krakowskim Rynku Głównym, zabijając 6 osób i raniąc 15 kolejnych. W pościg za mordercą ruszyły dwa radiowozy policji, a na Kazimierzu doszło do wymiany ognia ze sprawcą. Napastnik został postrzelony i zatrzymany, jednak ciężkich obrażeń doznało również dwóch funkcjonariuszy, którzy przechodzą teraz leczenie w szpitalach.

Po tym tragicznym zdarzeniu policjanci, którzy powstrzymali zamachowca, zostali uznani za bohaterów, ale pojawiły się też krytyczne opinie o działaniach krakowskiej policji. Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz podczas relacji z Rynku Głównego twierdził, że na miejscu zabrakło funkcjonariuszy, gdyż – jego zdaniem – zostali wysłani z Krakowa do Warszawy, aby ochraniać Trybunał Konstytucyjny. Z kolei portal Niezależna.pl, powołując się na dane z Komendy Wojewódzkiej Policji, poinformował, że w dniu zamachu na terenie całego miasta służbę miało pełnić zaledwie 128 policjantów tworzących 64 patrole (w tym m.in. 10 funkcjonariuszy na Starym Mieście). 141 policjantów z krakowskiego Oddziału Prewencji miało być skierowanych do Warszawy.

Policja prostuje nieprawdzie informacje

W oficjalnym oświadczeniu małopolska policja zdementowała te doniesienia. Wyjaśniono, że liczba 128 osób dotyczyła wyłącznie pionu prewencji, o który pytali dziennikarze Niezależna.pl, i nie obejmuje poufnej liczby funkcjonariuszy operacyjnych z komendy miejskiej, wojewódzkiej oraz komisariatów, a ostatecznie do obsługi samego zdarzenia zadysponowano łącznie 1167 policjantów.

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A jak działania policji podczas zamachu w Krakowie oceniają Polacy? Sprawdził to Instytut Badań Pollster w sondażu wykonanym dla „Super Expressu”. Okazuje się, że dobrze pracę policji podczas tragicznego wydarzenia ocenia aż 81 proc. ankietowanych!

Złą ocenę policji wystawiło jedynie 9 proc. z nas, a pozostałe 10 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Badanie zostało wykonane w dniach 9-10 listopada na próbie 1053 dorosłych Polaków.

Tragedia w Krakowie
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