Jak policja poradziła sobie podczas zamachu w Krakowie? Polacy wydali werdykt

Na krakowskim Rynku Głównym ciężko uzbrojony Michał O. zastrzelił 6 osób i ranił 15 kolejnych, a podczas pościgu na Kazimierzu został postrzelony i zatrzymany przez policjantów, z których dwóch odniosło ciężkie obrażenia.

Po ataku w mediach pojawiły się zarzuty o zbyt małą liczbę funkcjonariuszy w mieście, jednak małopolska policja zdementowała te doniesienia, wyjaśniając, że do obsługi zdarzenia zadysponowano łącznie 1167 policjantów.

Ostatecznie w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” aż 81 proc. Polaków dobrze oceniło reakcję policji podczas zamachu.

Tragiczny bilans zamachu

7 listopada po południu uzbrojony w karabin zamachowiec Michał O. przez kilka minut strzelał z okna samochodu do ludzi znajdujących się na krakowskim Rynku Głównym, zabijając 6 osób i raniąc 15 kolejnych. W pościg za mordercą ruszyły dwa radiowozy policji, a na Kazimierzu doszło do wymiany ognia ze sprawcą. Napastnik został postrzelony i zatrzymany, jednak ciężkich obrażeń doznało również dwóch funkcjonariuszy, którzy przechodzą teraz leczenie w szpitalach.

Po tym tragicznym zdarzeniu policjanci, którzy powstrzymali zamachowca, zostali uznani za bohaterów, ale pojawiły się też krytyczne opinie o działaniach krakowskiej policji. Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz podczas relacji z Rynku Głównego twierdził, że na miejscu zabrakło funkcjonariuszy, gdyż – jego zdaniem – zostali wysłani z Krakowa do Warszawy, aby ochraniać Trybunał Konstytucyjny. Z kolei portal Niezależna.pl, powołując się na dane z Komendy Wojewódzkiej Policji, poinformował, że w dniu zamachu na terenie całego miasta służbę miało pełnić zaledwie 128 policjantów tworzących 64 patrole (w tym m.in. 10 funkcjonariuszy na Starym Mieście). 141 policjantów z krakowskiego Oddziału Prewencji miało być skierowanych do Warszawy.

Policja prostuje nieprawdzie informacje

W oficjalnym oświadczeniu małopolska policja zdementowała te doniesienia. Wyjaśniono, że liczba 128 osób dotyczyła wyłącznie pionu prewencji, o który pytali dziennikarze Niezależna.pl, i nie obejmuje poufnej liczby funkcjonariuszy operacyjnych z komendy miejskiej, wojewódzkiej oraz komisariatów, a ostatecznie do obsługi samego zdarzenia zadysponowano łącznie 1167 policjantów.

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A jak działania policji podczas zamachu w Krakowie oceniają Polacy? Sprawdził to Instytut Badań Pollster w sondażu wykonanym dla „Super Expressu”. Okazuje się, że dobrze pracę policji podczas tragicznego wydarzenia ocenia aż 81 proc. ankietowanych!

Złą ocenę policji wystawiło jedynie 9 proc. z nas, a pozostałe 10 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Badanie zostało wykonane w dniach 9-10 listopada na próbie 1053 dorosłych Polaków.

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