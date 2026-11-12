Karol Nawrocki i prezydent Słowacji zajadali się rogalami świętomarcińskimi w Poznaniu: "Smacznego!"

Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Słowacji. Rozmawiali o współpracy i bezpieczeństwie

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini przebywa z wizytą roboczą w Polsce. Na dziedzińcu Pałacu w Rogalinie (woj. wielkopolskie) odbyło się oficjalne powitanie słowackiego przywódcy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Obaj politycy uczestniczyli również w otwarciu „3SI Digital Forum”, zorganizowanego w ramach Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.

Prezydenci Polski i Słowacji najpierw spotkali się na rozmowie w cztery oczy, a następnie przewodniczyli spotkaniu delegacji obu państw, które odbyło się podczas śniadania roboczego.

Podczas rozmów poruszono kwestie współpracy politycznej i gospodarczej między Polską a Słowacją, a także rozwoju infrastruktury oraz nowoczesnych technologii. Prezydenci rozmawiali również o przyszłości Inicjatywy Trójmorza, roli Polski w G20 jako reprezentanta interesów regionu oraz bieżącej sytuacji związanej z bezpieczeństwem.

Karol Nawrocki i Peter Pellegrini zajadali się rogalami świętomarcińskimi

W trakcie wizyty nie zabrakło także mniej oficjalnych chwil. Karol Nawrocki i Peter Pellegrini wybrali się na Stary Rynek w Poznaniu, gdzie spróbowali rogali świętomarcińskich. To tradycyjny wielkopolski przysmak przygotowywany z ciasta półfrancuskiego z nadzieniem z białego maku, bakalii i orzechów. Rogale są szczególnie związane z obchodzonym 11 listopada dniem św. Marcina, a tradycja ich wypiekania w Poznaniu sięga XIX wieku. Słowacki prezydent pochwalił się wspólną degustacją w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z Karolem Nawrockim.

– Z Karolem Nawrockim na Starym Rynku w Poznaniu, gdzie próbujemy tradycyjnego rogala świętomarcińskiego. Smacznego! (tłumaczenie red.) – napisał Peter Pellegrini w mediach społecznościowych.

With @NawrockiKn at Poznań’s Old Market Square, tasting the traditional St. Martin’s croissant. 🇵🇱 Smacznego! https://t.co/9oT4FmdqUO— Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 12, 2026

Karol Nawrocki na Poznańskim Kongresie Gospodarczym. Mówił o nowych technologiach i przyszłości Trójmorza

Przypomnijmy, że w trakcie Poznańskiego Kongresu Gospodarczego poruszono kwestie rozwoju nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz współpracy gospodarczej państw Inicjatywy Trójmorza. Karol Nawrocki podkreślił znaczenie inwestycji w innowacje, wspierania przedsiębiorstw i zacieśniania współpracy między nauką a biznesem. Zwrócił także uwagę na rolę Polski w G20 oraz potrzebę zwiększania konkurencyjności państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej na światowym rynku.