Gawkowski ostro: stawiam akt oskarżenia

Zawetowane przepisy miały umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym zawierających mowę nienawiści. – Pan prezydent może zawetować ustawę, ale nie zawetował problemu – powiedział Gawkowski podczas piątkowej konferencji prasowej.

Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko. Za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie – mówił wicepremier.

Jak podkreślił, spór dotyczy tego, czy państwo będzie miało skuteczne narzędzia do walki z patostreamingiem i innymi zagrożeniami w sieci.

Gawkowski zapowiedział, że mimo weta rząd nie zrezygnuje z wprowadzenia nowych regulacji. – Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie – zapewnił.

Tusk: ochrona dzieci powinna łączyć

Komentując decyzję prezydenta, szef rządu napisał na platformie X:

Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował.

Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 13, 2026

Decyzję prezydenta skrytykował także wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podkreślił, że jej konsekwencje mogą dotknąć zarówno osoby narażone na oszustwa internetowe, jak i młodych użytkowników sieci.

Za każdą decyzją idzie odpowiedzialność. To nie jest zabawa. To nie jest polityka na to, kto komu bardziej pokaże. To jest realne życie. Realne życie, w którym chodzi o pieniądze. Często o oszczędności całego życia. Realne życie, w którym chodzi o psychikę młodych ludzi. O zdrowie, a czasem niestety również o życie – mówił Standerski.

Wiceminister potwierdził, że resort wróci z propozycją przepisów, ale zakwestionował gotowość prezydenta do współpracy. – Problem jest taki, że nawet wracając z kolejnymi przepisami, po drugiej stronie trzeba mieć kogoś, kto ma chociażby podstawowe poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje – stwierdził.

Mam wrażenie, że dzisiaj w Pałacu Prezydenckim nie ma osoby, która ma podstawowe poczucie odpowiedzialności za to, co robi – dodał Standerski.

Nawrocki: nie ma zgody na cenzurę

– Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać – uzasadnił swoją decyzję Karol Nawrocki.

Jak dodał, jeśli jest potrzebne wzmocnienie przepisów, to rząd powinien przygotować odpowiednie propozycje. Obecne – jak ocenił – nie są poprawą bezpieczeństwa, ale „próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy”.

DSA działa, spór o procedury

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Ustawa przewidywała możliwość nakazywania platformom internetowym blokowania określonych nielegalnych treści, m.in. związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, groźbami, nawoływaniem do nienawiści czy nakłanianiem do samobójstwa.

Decyzje miały podejmować m.in. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sądy. W szczególnie poważnych przypadkach nakazy mogły być wykonywane natychmiast, przy zachowaniu możliwości kontroli sądowej.

Przepisy miały uzupełnić wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 roku. Rozporządzenie nakłada na platformy internetowe obowiązki dotyczące m.in. zwalczania nielegalnych treści, przejrzystości moderacji i ochrony użytkowników.

DSA obowiązuje w Polsce niezależnie od prezydenckiego weta; spór dotyczy krajowych procedur jego egzekwowania.