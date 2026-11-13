Jest doniesienie do prokuratury ws. policjanta bohatera z Krakowa. Mocna reakcja Kierwińskiego: "Oby nigdy..."

Wieści o tym, że Polak mieszkający w Londynie zawiadomił prokuraturę ws. interwencji policjantów w Krakowie wywołały w Polsce poruszenie. Pierwszy o sprawie napisał Onet. Z doniesień portalu wynikało, że dokument początkowo wpłynął do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skąd ze względów proceduralnych został skierowany do właściwej komórki prowadzącej główne postępowanie.

Mężczyzna z Londynu chce dokładnej analizy momentu obezwładnienia 24-letniego zamachowca. Uważa on, że funkcjonariusz nie powinien strzelać do leżącego już na ulicy Michała Oksińskiego, argumentując, że w tamtej chwili napastnik nie stanowił już zagrożenia.

Do sprawy w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski:

Zawiadomienie złożone przeciwko policjantowi Jakubowi Kulikowi jest całkowicie bezzasadne i kuriozalne. Nie widzę tu żadnej podstawy do stwierdzenia, że mogło dojść do naruszenia przepisów prawa. Przepisy mówią o tym, że policjant może używać broni bez ostrzeżenia jeżeli mamy sytuację, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Tak było w tym przypadku - ocenił.

O sprawie jest jednak głośno. Doniesienia o zawiadomieniu skomentował w mocnych słowach minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. Na portalu X napisał wprost:

- Do człowieka który złożył doniesienie do prokuratury na naszych bohaterów. Oby nigdy nie znalazł się Pan w sytuacji, w której jedyną szansą na przeżycie będzie odwaga takich ludzi jak Ci których Pan bezpodstawnie oskarża. Panowie… Kuba, Artur… Jesteśmy z Was dumni

Do człowieka który złożył doniesienie do prokuratury na naszych bohaterów. Oby nigdy nie znalazł się Pan w sytuacji, w której jedyną szansą na przeżycie będzie odwaga takich ludzi jak Ci których Pan bezpodstawnie oskarża. Panowie… Kuba, Artur… Jesteśmy z Was dumni— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 13, 2026