Już po zamachu w Krakowie zadano ludziom pytanie o to, czy czują się w Polsce bezpiecznie? Wyniki mówią same za siebie

Zamach w Krakowie był pierwszym tak tragicznym wydarzeniem tego typu, do którego doszło w Polsce. W sobotę 7 listopada 24-letni napastnik otworzył ogień z samochodu do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. W ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwaj policjanci oraz zamachowiec Michał Oksiński. On sam zmarł w poniedziałek 9 listopada nad ranem

Tragiczne wydarzenia w Krakowie wywołały dyskusję na temat bezpieczeństwa w Polsce, kondycji służb oraz ich wyposażenia. W rozmowie z "Super Expressem" emerytowany policjant Dariusz Nowak już po zamachu mówił:

W obliczu ostatnich, tragicznych wydarzeń w Krakowie musimy się zastanowić nad filozofią bezpieczeństwa jako całości, wziąć pod uwagę możliwości ludzi, możliwości techniczne, być może użycie jakiś szykan, barykad zabezpieczających wjazd do centrum. Zagrożenie o którym przecież wiedzieliśmy, że istnieje, stało się teraz realne. Niestety podobne sytuacje mogą się powtarzać.

Instytut Badań Pollster zapytał zaś Polaków, czy czują się w Polsce bezpiecznie. Sondaż został przeprowadzony już po tragicznych wydarzeniach. I tak odpowiedzi: "zdecydowanie tak" udzieliło 17 proc. osób, "raczej tak" aż 54 proc., zaś "raczej nie" 16 proc., a "zdecydowanie nie" 5 proc. 8 proc. badanych wskazało na "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 listopada 2026 na próbie 1053 dorosłych Polakach.

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