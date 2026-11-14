Członkostwo w NATO za Donbas? Zełenski ujawnia szokującą propozycję USA dla Ukrainy

USA zapytały o wycofanie Ukrainy z Donbasu w zamian za członkostwo w NATO

USA po raz pierwszy przedstawiły Ukrainie możliwość członkostwa w NATO w zamian za wycofanie się z Donbasu – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Wielokrotnie mówiłem, że Ukraina nie wycofuje się i nie oddaje swoich ziem terrorystom. Amerykanie postawili pytanie: „Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu?”. Taka propozycja pojawiła się po raz pierwszy – powiedział Zełenski w piątek w rozmowie z dziennikarzami.

Media, w tym agencja Interfax-Ukraina, przekazały jego wypowiedź w sobotę.

- Omawiamy z partnerami kompleksowy pakiet bezpieczeństwa, który może zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretne gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silna ukraińska armia – czyli odpowiednia liczebność wojska, uzbrojenie i wsparcie finansowe przez określony czas – oraz „Prosperity Plan”, czyli plan odbudowy poparty środkami finansowymi z jasno określonych źródeł - zaznaczył prezydent.

Zełenski zapewnił, że jeśli Stany Zjednoczone oraz pozostali sojusznicy z NATO potwierdzą przedstawioną propozycję, podda ją pod publiczną dyskusję w Ukrainie. Podkreślił jednocześnie, że nie jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygnięcia tak istotnej kwestii.

- Jeśli pojawi się taka propozycja, jako prezydent rozpocznę otwarty dialog ze społeczeństwem i powiem: „Spójrzcie, w jakim miejscu się znajdujemy, jak zjednoczyli się wszyscy partnerzy i jak widzą dalszy rozwój sytuacji”. Oczywiście bez jakiegokolwiek uznania okupowanych terytoriów za rosyjskie – podkreślił.

Zełenski mówi o gwarancjach bezpieczeństwa. Padło pytanie o amerykańskich żołnierzy

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że przynależność do NATO jest istotnym zabezpieczeniem ze względu na zasadę wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich za bezpieczeństwo Sojuszu. Przypomniał, że Kijów od dawna zabiega o gwarancje zbliżone do tych zapisanych w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według Zełenskiego Amerykanie rozważają obecnie rozwiązania przypominające mechanizmy określone w art. 4 i 5 tego dokumentu.

- Moje pytanie do strony amerykańskiej brzmi: „Jeśli zapewnicie nam coś podobnego do NATO, czy amerykańscy żołnierze będą obecni na naszym terytorium?”. Ich (USA - PAP) odpowiedź brzmi: „Nie” – dodał prezydent.

Jak wyjaśnił Zełenski, Stany Zjednoczone wskazują jako przykład podobnych gwarancji porozumienia dotyczące bezpieczeństwa, które Waszyngton zawarł z Izraelem oraz wybranymi państwami Bliskiego Wschodu.

- Nie wiemy dokładnie, na czym polegają, ale niektóre państwa arabskie i Stany Zjednoczone mają określone porozumienia. W tych krajach obecni są Amerykanie, pomagają im amerykańskie siły powietrzne i marynarka wojenna, znajdują się tam również amerykańskie bazy. Kiedy Iran zaatakował te państwa, uderzył także w te bazy. Jak wszyscy pamiętamy, aby je chronić, broniono również terytorium tych krajów, wykorzystując odpowiednie systemy obrony powietrznej, Patrioty i inne środki. Jest to więc również przykład, jak mogłyby funkcjonować określone gwarancje bezpieczeństwa – wyjaśnił.

Ukraiński przywódca podkreślił, że niezbędne jest dokładne ustalenie zakresu ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju oraz zasad ich realizacji w praktyce.

Ukraina potrzebuje więcej samolotów F-16. Trwają rozmowy z USA

Zełenski przekazał również, że trwają rozmowy dotyczące przekazania Ukrainie 800 tys. pocisków przeznaczonych do samolotów F-16. Według przedstawionych szacunków taka ilość amunicji wystarczyłaby ukraińskim siłom na sześć miesięcy.

- Obecnie potrzebujemy jednocześnie 2,5 razy więcej samolotów w powietrzu niż liczba, którą wykorzystujemy (obecnie - PAP). Na papierze mamy to wszystko, ale samoloty są stale remontowane, ponieważ F-16 (którymi dysponuje Ukraina - PAP) nie są już nowe. W tej kwestii również musimy pracować z Amerykanami, i już się tym zajmujemy – przekazał Zełenski.

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