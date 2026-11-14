Szczyt nuklearny trzech mocarstw. Trump spotka się z Putinem i Xi Jinpingiem

Trump spotka się z Putinem i Xi Jinpingiem. Biały Dom ujawnia szczegóły

Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales przekazała podczas telekonferencji prasowej, że spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem zaplanowano na zakończenie wizyty amerykańskiego prezydenta w Shenzhen, gdzie odbędzie się szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Wcześniej Trump przeprowadzi również osobne rozmowy z przywódcą Chin.

- Prezydent jasno dał do zrozumienia, że będzie rozmawiał między innymi o redukcji broni jądrowej na świecie, której rozprzestrzenianie uważa za bardzo niebezpieczne - powiedziała Wales.

Wysocy rangą urzędnicy Białego Domu poinformowali, że podczas trójstronnego spotkania Trump zamierza rozmawiać o wojnie w Iranie. Nie planuje natomiast podejmować tematu wojny w Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego prezydenta byłoby to „niestosowne”, ponieważ Chiny nie uczestniczą w negocjacjach dotyczących tego konfliktu.

Przedstawiciele administracji zaznaczyli, że rozmowy nie powinny zakończyć się podpisaniem jakichkolwiek porozumień. Będzie to pierwsze spotkanie przywódców trzech państw w takim formacie, a zarazem pierwsza okazja do omówienia ograniczenia zbrojeń nuklearnych z udziałem chińskiego przywódcy. Dotychczas Pekin odmawiał prowadzenia rozmów z Waszyngtonem w tej sprawie.

Donald Trump odwiedzi Filipiny i Chiny. Napięty harmonogram podróży

Trójstronne rozmowy zaplanowano na koniec czterodniowej podróży Donalda Trumpa do Filipin i Chin. Amerykański prezydent weźmie w tym czasie udział w szczytach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Trump wyruszy z Białego Domu w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych. Do Manili, stolicy Filipin, dotrze we wtorek wieczorem czasu miejscowego.

Podczas pobytu na Filipinach amerykański przywódca uczestniczyć będzie w spotkaniu liderów Quadu, czyli Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii i Indii. Zaplanowano również podpisanie porozumienia handlowego z Tajlandią, specjalny szczyt USA-ASEAN oraz uroczystą kolację z przywódcami państw należących do ASEAN i innych krajów regionu, podczas której Trump będzie gościem honorowym.

W środę rano odbędzie się oficjalna ceremonia powitania amerykańskiego prezydenta w pałacu prezydenckim. W programie wizyty państwowej przewidziano także rozmowy dwustronne z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. oraz wspólny lunch. Zakończeniem pobytu będzie zawarcie umów handlowych i ogłoszenie strategicznych inwestycji dotyczących m.in. lotnictwa, obronności, energetyki oraz nowych technologii.

W środę po południu Trump uda się do chińskiego Shenzhen. Tam weźmie udział w kolacji przywódców APEC oraz wielostronnym spotkaniu uczestników forum. Na czwartek po południu zaplanowano jego rozmowę z Xi Jinpingiem i roboczy lunch. Będzie to trzecie w tym roku dwustronne spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin.

Rozmowy o broni jądrowej. Chiny dotąd odmawiały dialogu

Jeden z przedstawicieli administracji Trumpa określił planowane spotkanie trzech przywódców jako „punkt wyjścia” do dalszych rozmów. Będzie to pierwsza dyskusja na najwyższym szczeblu poświęcona ograniczeniu arsenałów nuklearnych Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Urzędnik podkreślił, że chińskie zasoby broni jądrowej zwiększają się obecnie najszybciej na świecie, dlatego jego zdaniem Pekin powinien przystąpić do rozmów na ten temat.

Biały Dom poinformował jednocześnie, że w harmonogramie podróży nie przewidziano osobnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent nie planuje również rozmów z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Elon Musk poleci z Trumpem do Chin. Nie weźmie udziału w rozmowach

Amerykańscy urzędnicy przekazali, że podczas wizyty w Chinach Donaldowi Trumpowi będzie towarzyszył Elon Musk. Poza nim nie zaplanowano jednak udziału oficjalnej delegacji biznesowej. Przedstawiciele amerykańskich przedsiębiorstw pojawią się natomiast na szczycie biznesowym APEC.

Przedstawiciele Białego Domu wyjaśnili również, że Musk nie będzie obecny ani podczas trójstronnego spotkania Trumpa, Putina i Xi Jinpinga, ani w trakcie osobnych rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin.

Trump i Xi Jinping omówią handel. W tle metale ziem rzadkich i cła

Dwustronne spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem będzie przede wszystkim okazją do przeanalizowania realizacji wcześniejszych porozumień handlowych. Jeden z przedstawicieli amerykańskiej administracji poinformował, że dostawy metali ziem rzadkich i produktów pochodnych z Chin do USA odbywają się wolniej, niż oczekiwał Waszyngton. Z tego powodu podczas wcześniejszej wizyty Xi Jinpinga w amerykańskiej stolicy rozejm w wojnie handlowej przedłużono jedynie o dwa miesiące, zamiast planowanych sześciu. Urzędnik spodziewa się, że Trump ponownie poruszy tę kwestię w rozmowie z chińskim przywódcą. Nie przewiduje się natomiast ogłoszenia zmian dotyczących ceł.

Zapytany o sytuację amerykańskiego koncernu Nvidia przedstawiciel administracji ocenił, że nie wpłynie ona na przebieg prezydenckiej podróży. Podkreślił również, że Stany Zjednoczone nie prowadzą z Chinami negocjacji dotyczących amerykańskich ograniczeń eksportowych, ponieważ traktują je jako element bezpieczeństwa narodowego.

Urzędnik zaznaczył ponadto, że Waszyngton zamierza uszczelnić obowiązujące przepisy, aby uniemożliwić wykorzystywanie luk prawnych do przemytu zaawansowanych układów sztucznej inteligencji do Chin. W jego ocenie takie działania nie powinny doprowadzić do odwetu ze strony Pekinu. Zwrócił uwagę, że chińskie władze same oficjalnie ograniczają import amerykańskich chipów.